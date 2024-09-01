Gençlerin yeni medya ve dezenformasyon farkındalığının artırılmasını amaçlayan “Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi” (GAMİP) Trabzon, İzmir ve Antalya’da, başlıyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Trabzon Bölge Müdürlüğünün yürütücülüğünü yapacağı proje, Türkiye’nin üç önemli şehrinde, gençlerin yeni medya ve dezenformasyon konularında farkındalık kazanmalarını sağlamak amacıyla hayata geçiriliyor. Proje ile gençlerin iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve demokratik katılımda aktif rol almalarının teşvik edilmesi hedefliyor.

“Erasmus+ Ana Eylem - Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Gençlik Katılımı” kapsamında desteklenen proje, 13-30 yaş arasındaki gençler ile çalışan genç gazetecilere yönelik çeşitli faaliyetler düzenlenecek. Dezavantajlı gruplardan gelen gençlerin de dahil edileceği projenin ana hedef kitlesini yerel basın mensupları ve üniversite öğrencileri oluşturuyor.

Proje çerçevesinde, Trabzon, İzmir ve Antalya'da üç ayrı çalıştay gerçekleştirilecek. Bu çalıştayların sonunda ise Trabzon’da ulusal bir zirve düzenlenecek.

Katılımcılara medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele konularında eğitimin de verileceği projenin hedefleri arasında; gençlerin medya okuryazarlığı konusunda bilgi sahibi olmaları, sosyal medya kullanımında sorumluluk bilinci geliştirmeleri ve yerel ve ulusal düzeyde karar alıcılarla etkileşimde bulunmaları yer alıyor.

1 Ekim 2024 tarihinde başlayacak olan proje 30 Eylül 2025 tarihinde sona erecek.