27. Dönem AK Parti Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, sosyal medya hesabı aracılığıyla yaptığı açıklamada Bursalılara müjdeli haberi verdi.BURSA (İGFA) - Önceki dönem Bursa Milletvekili Dr. Mustafa Esgin, "Müjdeli bir haber ile iyi pazarlar" diyerek sosyal medya hesabından haberi paylaştı.

Esgin, paylaşımında, Bursa Havalimanından yakında yeni uçuşlar başladığını duyurdu.

"10 Kasım itibariyle, Sun Express ile karşılıklı Bursa Antalya ve Bursa Çukurova ( Adana- Mersin) uçuşlarımız hayırlı olsun" diyen Esgin, "Bursa'ya ve Bursa Havalimanımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

https://twitter.com/drmustafaesgin/status/1830133835125719115