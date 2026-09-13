Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ Genel Müdürlüğü, Düzköy'ün atıksu sorununa kalıcı çözüm getirecek arıtma tesisi yapımını sürdürüyor.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediyesi, ilçelerin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve çevreye duyarlı, modern altyapı sistemlerini Trabzon'un tamamında yaygınlaştırmak amacıyla yatırımlarına devam ediyor.

Bu kapsamda TİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından Düzköy ilçesinde hayata geçirilen atıksu şebeke hattı ve atıksu arıtma tesisi projesinde çalışmalar sürüyor.

Toplam 213 milyon 391 bin 42 TL sözleşme bedeline sahip proje kapsamında, Düzköy'e günlük bin 800 metreküp kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi kazandırılıyor.

7 MAHALLEYE HİZMET VERECEK

Proje kapsamında 20 bin 249 metre kanalizasyon hattı, 581 adet muayene bacası, bin 500 adet parsel bacası ve 9 bin metre parsel hattı yapılması planlanıyor.

Çalışmalar kapsamında bugüne kadar 20 bin 161 metre koruge kanalizasyon hattı, 575 adet muayene bacası, 180 adet parsel bacası ve bin 955 metre parsel hattı imalatı tamamlandı.

Bunun yanında bin 800 metreküp/gün kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinin ünitelerinin inşası da devam ediyor. Çalışmanın tamamlanmasıyla birlikte Düzköy ilçesindeki Büyük Mahalle, Cevizlik, Düzalan, Orta Mahalle, Tepecik, Yeni Mahalle ve Işıklar mahallelerinin atıksuları modern ve çevreye duyarlı bir sistemle toplanarak ileri biyolojik atıksu arıtma tesisinde arıtılacak.

HER İLÇEYE MODERN ALTYAPI

Trabzon'un geleceğini planlayan yatırımlara önem verdiklerini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, 'Her ilçemizde altyapıyı güçlendirmek, hemşehrilerimizin daha sağlıklı ve güvenli bir çevrede yaşamasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzköy'de devam eden bu yatırım da ilçemizin geleceği açısından son derece önemli bir projedir. Bu yatırım, ilçemizin hem altyapı kalitesini yükseltecek hem de çevrenin korunmasına önemli katkı sunacaktır' dedi.

ALTYAPI YATIRIMLARIMIZI İLÇELERİMİZİN TAMAMINA YAYIYORUZ

Başkan Genç, sözlerine şöyle devam etti: 'Tesis bünyesinde havalandırma havuzu, çökeltme havuzu, çamur alma yapısı, dekantör binası, klor temas tankı, idari bina, debimetre ve bypass yapısı, tambur elek ile kum ve yağ tutucu gibi çeşitli üniteler bulunuyor. Bizim için Trabzon'un merkezindeki vatandaşımızın aldığı hizmet ile ilçelerimizdeki vatandaşımızın aldığı hizmet arasında fark olmaması temel bir hedeftir. Bu anlayışla yatırımlarımızı planlıyor ve uyguluyoruz.'