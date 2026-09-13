TÜKODER Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, tüketicilerin işlem öncesinde fiyatı net şekilde öğrenmesi ve ödeme sonrası mutlaka fiş ya da fatura alması gerektiğini söyledi.

ERZURUM (İGFA) - Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Erzurum Şube Başkanı Gamze İspirli, kuaför ve güzellik salonlarında uygulanan ücretlere ilişkin tüketici şikâyetlerinin arttığını belirterek, hizmet öncesinde fiyatların açıkça bildirilmesi ve yapılan ödemelerin fiş ya da fatura ile belgelendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Son dönemde özellikle saç boyama, balyaj ve bakım işlemlerinde işletmeler arasında ciddi fiyat farklılıkları yaşandığını ifade eden İspirli, sosyal medyaya yansıyan örneklerde bazı işlemler için 23 bin liraya kadar ücret ödendiğinin dile getirildiğini söyledi.

'TÜKETİCİ NE ÖDEYECEĞİNİ ÖNCEDEN BİLMELİ'

İspirli, aynı hizmetin işletmeye, kullanılan ürüne ve uygulamanın niteliğine göre farklı fiyatlarla sunulabileceğini ancak tüketicinin koltuğa oturmadan önce ne kadar ödeme yapacağını bilmesinin temel bir hak olduğunu belirtti.

Ek hizmetlerin ya da fazla ürün kullanımının sonradan gerekçe gösterilerek tüketicinin beklemediği bir hesapla karşı karşıya bırakılmaması gerektiğini ifade eden İspirli, yapılacak her ek işlem için önceden bilgi verilmesi ve onay alınması gerektiğini kaydetti.

TÜKODER Erzurum Şube Başkanı, yüksek tutarlı işlemler yapılmasına rağmen bazı tüketicilerin fiş ya da fatura alamadıklarını belirterek bu durumun hem kayıt dışılığı artırdığını hem de olası uyuşmazlıklarda tüketiciyi zor durumda bıraktığını söyledi. İspirli, vatandaşlara yaptıkları her ödemenin belgesini istemeleri çağrısında bulunarak, belge verilmemesi halinde ilgili mercilere başvurulması gerektiğini ifade etti.

DENETİM ÇAĞRISI

Kuaför ve güzellik salonlarında fiyat tarifelerinin tüketicilerin rahatlıkla görebileceği şekilde bulundurulmasının önemine işaret eden İspirli, fiyatlandırma ve belgelendirme konusunda denetimlerin artırılmasını istedi. İspirli, 'Kuaför de emeğinin karşılığını alsın, ancak tüketici de neye ne kadar ödediğini önceden bilsin ve ödediği paranın belgesini alabilsin. Tüketici sahipsiz değildir' dedi.