Esetçe Belediyesi, 14 Eylül 2026 Pazartesi günü başlayacak olan yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrenci ve vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla köpek sahiplerine yönelik kritik bir duyuru yayımladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Okulların açılmasıyla birlikte çocukların ve gençlerin güvenle okula gidip gelebilmesini hedefleyen belediye yönetimi, evcil hayvan sahiplerinin sorumluluklarına dikkat çekti. Yapılan resmi açıklamada, köpek sahiplerinin hayvanlarının yollara çıkmasını ve başıboş şekilde dolaşmasını engellemek adına gerekli tüm tedbirleri almasının zorunlu olduğu vurgulandı.

Ulaşımda ve öğrenci nakillerinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için getirilen kurallara uymayanlar uyarıldı. Belediyeden yapılan bilgilendirmede, gerekli önlemleri almayan ve hayvanlarının başıboş kalmasına sebep olan köpek sahipleri hakkında yasal cezai işlemlerin uygulanacağı bildirildi.

SAHİPSİZ KÖPEKLER İÇİN ÇAĞRI

Sadece sahipli hayvanlar için değil, belde genelindeki sahipsiz popülasyon için de vatandaşlardan destek istendi. Esetçe sınırları içerisinde sahipsiz veya başıboş köpeklerle karşılaşan vatandaşların, hızlı müdahale edilebilmesi için durumu derhal Esetçe Belediyesi'ne bildirmeleri talep edildi. Belediye yetkilileri, özellikle okul döneminin başlamasıyla birlikte tüm halkın bu konuda yüksek duyarlılık göstermesini ve çocukların güvenliği için alınan önlemlere eksiksiz destek vermesini istedi.