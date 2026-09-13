Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin her yıl düzenli olarak sürdürdüğü öğrencilere beslenme paketi desteği, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte bu yıl da devam ediyor.

BALIKESİR (İGFA)- İnsan odaklı hizmet anlayışıyla sosyal destekleri her geçen gün artıran Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, göreve gelir gelmez başlattığı beslenme paketi desteğini bu yıl da sürdürüyor.

İlkokul çağındaki çocukların sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için tüm imkânları seferber eden Başkan Akın, dar gelirli ailelerin omuzlarındaki maddi yükü de hafifletiyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde uzman diyetisyenler tarafından hazırlanan beslenme paketleri 20 ilçede ilkokul çağındaki çocukların evlerine, ailelerine teslim ediliyor.

Beslenme paketleri hazırlanırken ziyarette bulunarak tüm çalışmaları yerinde inceleyen Ahmet Akın, 'Kendi evladımıza kahvaltı hazırlar gibi özenle hazırladığımız beslenme paketlerini çocuklarımızın ailelerine teslim ediyoruz. Balıkesir'imizde yaşayan her bir evladımızın beslenme çantası dolacak. Hiçbir çocuğumuz okuluna aç gitmeyecek.' dedi.

'HİÇ BİR EVLADIMIZ ARKADAŞININ YANINDA KENDİNİ MAHZUN HİSSETMEYECEK'

Beslenme paketlerini her hafta ailelere ulaştırdıklarını söyleyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, 'Beslenme paketlerini her hafta evlere ulaştırıyoruz. Çocuklar okuldayken ailelerine teslim ediyoruz. Kimsenin onurunu incitmeden, sağ elin verdiğini sol el görmeden; kendi evimizde evlatlarımıza kahvaltı hazırlar gibi özenle hazırladığımız bu paketleri çocuklarımız için anne ve babalarına teslim ediyoruz. Bir çocuğumuzun bile okulda arkadaşlarının yanında mahzun kalmaması bizim için çok önemli. Hiçbir çocuk bu memlekette sabah kahvaltı etmeden okula gitmeyecek. Onun için hepimiz el birliğiyle en sağlıklı, en kaliteli ürünleri evlatlarımıza ulaştıracağız. Balıkesir Benim Ailem. Ailemizin hiçbir evladı kendini yalnız hissetmesin diye hep yanlarında olacağız. Bizim belediyecilik anlayışımızın özü gönülde millet, gönülden hizmettir.' ifadelerini kullandı.

BİR HAFTALIK SAĞLIKLI VE BESLEYİCİ MENÜ

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinesinde uzman diyetisyen kontrolünde protein, karbonhidrat ve yağ dengesine göre hazırlanan beş günlük beslenme paketlerinde kuruyemiş, süt, meyve ve yumurta gibi sağlıklı besinler yer alıyor. Çocukların sağlıklı ve dengeli beslenmesi için hazırlanan beslenme paketleri her hafta öğrencilerin evlerine götürülerek ailelerine teslim ediliyor.