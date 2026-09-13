Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Komşumla Çiçek Açıyorum Projesi' ile Gebze Şehit Numan Dede Caddesi'nde balkonları sardunyalarla renklendirirken komşuluk bağlarını da güçlendirdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 'Komşumla Çiçek Açıyorum Projesi' ile Gebze'de balkonları çiçeklerle, komşuları ise ortak bir güzellikte buluşturdu. Büyükşehir tarafından yeni yüzüne kavuşan Şehit Numan Dede Caddesi'nde vatandaşlara ulaştırılan sakız sardunyalarıyla balkonların renklenmesi, komşuluk bağlarının güçlenmesi ve bu güzelliğin tüm caddeye yayılması hedefleniyor.

GEBZE'DE KOMŞULUK ÇİÇEK AÇTI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent yaşamını güzelleştirmenin yanı sıra komşuluk kültürünü de güçlendirmeyi amaçlayan yeni bir projeyi hayata geçirdi. 'Komşumla Çiçek Açıyorum Projesi' kapsamında Gebze Şehit Numan Dede Caddesi'nde vatandaşlara sakız sardunyaları dağıtıldı. Balkonlarda komşularıyla birlikte büyütülecek çiçeklerin caddeye renk katmasının yanı sıra mahalle sakinleri arasındaki paylaşımı da artırması amaçlanıyor.

SARDUNYALAR KAPILARA KADAR ULAŞTIRILDI

Anne Şehir Gönüllüleri ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, 'Komşumla Çiçek Açıyorum Projesi' kapsamında Gebze Şehit Numan Dede Caddesi'nde kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında 128 daire ziyaret edilerek vatandaşlarla doğrudan iletişim kuruldu. Balkonlarında saksı asmaya uygun alan bulunan daireler belirlenirken, cadde genelinde yaklaşık 800 adet saksı balkonlara monte edildi. Dağıtım sırasında çiçeklerin bakımı ve yetiştirilmesine ilişkin bilgiler de vatandaşlarla paylaşıldı. Proje, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı iş birliğinde 56 kişilik bir ekiple gerçekleştirildi.

ÇİÇEKLER BÜYÜRKEN KOMŞULUK DA GÜÇLENECEK

'Komşumla Çiçek Açıyorum Projesi' ile çiçeklerin yalnızca balkonları süslemesi değil, komşular arasında paylaşılacak ortak bir deneyime dönüşmesi hedefleniyor. Vatandaşların sardunyalarının bakımını üstlenmesiyle balkonlardan başlayan renklerin zamanla sokağın bütününe yayılması ve Şehit Numan Dede Caddesi'nde çiçeklerle bütünleşen bir mahalle atmosferi oluşturulması amaçlanıyor.

VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

Kapılarında Büyükşehir ekiplerini ve Anne Şehir Gönüllülerini gören vatandaşlar, kendilerine ulaştırılan sardunyaları memnuniyetle karşıladı. Çiçeklerin balkonlarda yerini almasıyla Şehit Numan Dede Caddesi'nde projenin ilk renkleri de görülmeye başladı. Büyükşehir Belediyesi'nin 'Komşumla Çiçek Açıyorum Projesi' ile balkonlarda büyüyen sardunyalar, komşuluk ve paylaşma kültürüyle birlikte mahalleye renk katacak.

EN GÜZEL BALKON ÖDÜLLENDİRİLECEK

Vatandaşlara çiçeklerin bakımı ve yetiştirilmesine ilişkin bilgiler de aktarılırken, proje kapsamında cadde ve çevresinin daha estetik bir görünüme kavuşması hedeflendi. Çalışmayla aynı zamanda mahalle sakinleri arasında ortak paylaşımın artırılması ve komşuluk kültürünün güçlendirilmesi amaçlandı. Balkonlarda yeşeren çiçeklerle birlikte ortaya çıkacak renkli görüntüler arasından 'en güzel balkon' daha sonra yapılacak değerlendirme sonucunda belirlenecek ve dereceye giren balkonlar ödüllendirilecek.