Mudanya Belediyesi, Hal Çarşısı'nda 'Kitap Mudanya' kitapçısını hizmete açtı. Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, merkezde söyleşi ve atölyeler düzenleneceğini ve yakında Kadın Kahvesi'nin açılacağını duyurdu.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi, 'Kitap Mudanya' adı verilen kitapçı dükkanını hizmete açtı. Mudanya'nın merkezinde, tarihi ve hareketli buluşma noktalarından kahvehanelerin yoğun olarak bulunduğu Tarihi Hal Çarşısı'nda açılan Kitap Mudanya, Mudanyalıları yıl boyunca kitaplarla buluşturarak okumayı günlük yaşamın doğal bir parçası haline getirecek.

Açılışta konuşan Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, kitapçıyı hayata geçirme amaçlarını, 'Kitabı hayatın dışına değil, hayatın tam ortasına koymak istiyoruz' sözleriyle anlattı. Kültür ve sanatın yalnızca belirli günlerde düzenlenen etkinliklerle sınırlı kalmaması gerektiğini vurgulayan Dalgıç, kitapçıya alışverişe gelen yurttaşların aynı zamanda kitapla da karşılaşabilmesini hedeflediklerini söyledi. Mudanya'yı kültür ve sanatın gücüyle geleceğe taşımak istediklerini belirten Dalgıç, kentin kimliğini yalnızca fiziksel yapılarının değil, düşünce ve üretim hayatının da şekillendirdiğini ifade etti.

Kitap Mudanya'nın yıl boyunca yaşayan bir buluşma noktası olmasını istediklerini söyleyen Başkan Dalgıç, burada söyleşiler, imza günleri, atölyeler, okuma kulüpleri ve dinletiler düzenleneceğini kaydetti.

ÇOCUKLAR VE GENÇLER İÇİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Kitap Mudanya'da farklı yayınevlerinden, çeşitli yaş gruplarına ve ilgi alanlarına hitap eden kitaplar yer alacağını belirten Başkan Dalgıç, proje ile çocukların kitaplarla daha erken yaşta tanışması, gençlerin yeni yazarlar keşfetmesi ve farklı kuşakların kitap etrafında bir araya gelmesinin hedeflendiğini belirtti.

Kitap Mudanya'nın hemen yanında yakında 'Kadın Kahvesi' açılacağının da müjdesini veren Başkan Dalgıç, Cumhuriyet'in aynı zamanda bir kadın devrimi olduğunu anımsatarak, kadınlar, gençler ve çocukların keyifle vakit geçirebilecekleri yeni bir alan oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.