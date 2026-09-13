Vizyona giren yeni yapımlar sinemaseverlerle buluştu. Dramdan gerilime, komediden animasyona kadar geniş bir yelpazede filmler, farklı dünyaların kapılarını aralıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Arabalar (Cars) filminin yanı sıra vizyonun yeni yapımlarından Aşkın Büyüsü 2 (Practical Magic 2), Konuşan Hayvanlar (Evolution), Kanlı Körfez (The Bay), 12 Savaşçı (12 Warriors) İçimdeki Yabancı (The Unknown) ve İbret 2: Lanetli Kız filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

Çölleri Aşan Hikayeler kapsamında Baab: Cinler Alemi (Baab), Konu Ne? ( El Kalam Ala Eh), Şahin ve Kanarya (Saqr w Kanaria), Ayağını Denk Al (Khaly Balak Min Nafsak) ve Kuyumcu (El Gawahergy) filmleri de haftalık vizyonda yer alacak.

VİZYONUN ÖNE ÇIKANLARI

Pixar'ın sevilen animasyonu Arabalar (Cars), vizyonun 20. yılı onuruna yeniden büyük perdede. Şampiyonluk için yarışan kibirli yarış arabası Şimşek McQueen'in kaza eseri Radyatör Kasabası'nda mahsur kalmasıyla hayatının en beklenmedik dersini aldığı hikâye, Yekta Kaptan'ın Türkçe seslendirmesiyle IMAX ve 4DX formatlarında izleyiciyle buluşuyor.

28 yıl aradan sonra gelen Aşkın Büyüsü 2 (Practical Magic 2), Sandra Bullock ve Nicole Kidman'ı yeniden aynı perdede buluşturuyor. Susanne Bier'in yönettiği filmde Owens kardeşler, ailelerini sonsuza dek parçalama tehdidi taşıyan karanlık bir lanetle bir kez daha yüzleşmek için güçlerini birleştiriyor.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Konuşan Hayvanlar (Evolution), meraklı ve cesur Zoe'nin hayatını alt üst eden gizemli bir olayın ardından insanların ve hayvanların formlarının birbirine dönüşmeye başlamasını anlatıyor. Her şeyi eski haline getirmek için yola çıkan Zoe ve sıra dışı dostları, kahkaha dolu ve heyecanlı bir maceraya atılıyor.

Phil Volken'in yönettiği Kanlı Körfez (The Bay), Tayland'da bir düğün için buluşan iki eski arkadaşın kaplan köpekbalıklarının yaşadığı gizli körfeze çıktıkları tekne turunda motorlarına saldıran dev bir köpekbalığı yüzünden hızla batan bir teknede mahsur kalmasını anlatıyor. Küçük bir salda hem vahşi doğaya hem de birbirlerine karşı hayatta kalma mücadelesi vermek zorunda kalan Emma ve Lani'nin gerilimini konu alıyor.

Ömer İlhan ve Ateş Özkan'ın yönettiği yerli aksiyon filmi 12 Savaşçı (12 Warriors), dünya genelinde canlı izlenip üzerine bahis yapılabilen ve bir bina içindeki 12 dövüşçüden hayatta kalanın büyük ödüle uzandığı kanlı bir sistemi konu alıyor. Film, eski Rus istihbarat görevlisi Sergey'in dünyanın en güçlü isimlerini bu sisteme dahil etmesiyle büyüyen organizasyonun hikâyesini anlatıyor.

Düşüşün Anatomisi'nin Oscar ödüllü yazarı Arthur Harari'nin yönettiği İçimdeki Yabancı (The Unknown), kırkına yaklaşmış içine kapanık fotoğrafçı David'in bir partide gördüğü gizemli kadını takip etmesinin ardından sabah uyandığında kendini o kadının bedeninde bulmasını anlatıyor. Cannes Film Festivali seçkisinden gelen Fransızca dram Léa Seydoux'un performansıyla öne çıkıyor.

Raziye Sultan'ın yönettiği yerli korku filmi İbret 2: Lanetli Kız, yaşadığı travmaların ardından hayatını inancına adayan Gayane'nin bu kez en büyük sınavıyla kendi kızı Asila üzerinden karşılaştığını anlatıyor. Asila'nın giderek değişen davranışları ve geçmişten gelen karanlık bir sır, anneyi kızını kurtarmak için korkunun merkezine sürüklüyor.