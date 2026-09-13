Türk Hava Kurumu'nun Selçuk Efes Havaalanı'nda düzenlediği festival, halk uçuşları, paraşüt gösterileri ve akrobasi uçuşlarıyla havacılık tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

İZMİR (İGFA) - Türk Hava Kurumu (THK) tarafından 12-13 Eylül tarihlerinde Selçuk Efes Havaalanı'nda düzenlenen ve Efes Selçuk Belediyesi'nin de destek verdiği THK Havacılık Festivali, çevre il ve ilçelerden gelen havacılık tutkunlarını bir araya getirdi.

'Havacılığı Türk milletine sevdirmek' misyonuyla gerçekleştirilen festivalde halk uçuşları, paraşüt gösterileri, akrobasi uçuşları, THK tandem paraşüt atlayışları ve paramotor gösterileri yapıldı.

Yoğun ilgi gören etkinliğin ikinci gününde düzenlenen açılış programına İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, THK Genel Başkanı Prof. Dr. Akın Ünal ile siyasi parti ve kurum temsilcileri katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşan THK Genel Başkanı Akın Ünal, festivalin geleneksel hale getirilmesini hedeflediklerini belirtti. Ünal, gençlerin havacılığa olan ilgisinin kendilerini umutlandırdığını ifade ederek, önümüzdeki yıl daha coşkulu bir organizasyon planladıklarını söyledi.

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ise festivalin kentin turizm potansiyeline ve havacılığın tanıtımına katkı sunduğunu vurguladı. Sengel, havaalanının kentlilerle buluşmasının kendileri için önemli olduğunu belirterek, Efes Selçuk'un tarihi mirasının gökyüzü ve sportif faaliyetlerle birleşmesinin kente değer kattığını söyledi. Başkan Sengel, konuşmasında Sabiha Gökçen ve Vecihi Hürkuş'u da anarak Türk havacılığının öncülerine dikkat çekti.

KAYMAKAM ÇAĞLAR: THK'NIN VARLIĞI BİZİM İÇİN KIYMETLİ

İlçe Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar da Selçuk'un tarihi ve kültürel zenginliklerine işaret ederek, THK'nın ilçedeki varlığının devam etmesini önemsediklerini söyledi. Çağlar, bu tür organizasyonların destekçisi olacaklarını ifade etti.

GÖKYÜZÜNDE TÜRK BAYRAĞI VE ATATÜRK POSTERİ

Konuşmaların ardından THK paraşüt öğretmenlerinin gösterisi katılımcılardan büyük beğeni topladı. Paraşütçüler, 5 bin feet irtifadan Türk bayrağı, Atatürk posteri ve THK bayrağı açarak gökyüzünde renkli görüntüler oluşturdu. Festival, çeşitli gösteriler ve etkinliklerle havacılığa ilgi duyan her yaştan vatandaşa gökyüzüyle buluşma heyecanı yaşattı.