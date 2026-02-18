Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Haydi Ekmek Fabrikası, bu yılda Ramazan Pidesi üreterek halka kaliteyi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 20 TL'den satışa sunulacak.

GAZİANTEP (İGFA) - İftar sofralarının vazgeçilmezi olan Ramazan pideleri, bereketi ve paylaşma kültürünü simgeleyen özel lezzetiyle sofralardaki yerini alacak. Haydi Ekmek Büfeleri, Ramazan ayına özel olarak üretilen pideleri vatandaşlarla buluşturacak.

Bereket, paylaşım ve aynı sofrada buluşmanın simgesi olan pideler, 350 gram olarak hazırlanacak. Böylece vatandaşlar, uygun fiyatla kaliteli ve taze pideye ulaşma imkânı bulacak.

ÖZENLE HAZIRLANAN PİDELER FİYAT ARTIŞI YAPILMADAN SUNULACAK

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Haydi Ekmek Fabrikası'nda özenle hazırlanan pideler, fiyat artışı yapılmadan, hijyen kurallarına uygun ve el değmeden üretilecek. Üretim sürecinde kalite ve sağlık standartlarına azami özen gösterilirken, pidelerin tazeliği ve lezzeti ön planda tutulacak.

Vatandaşlar, Ramazan ayı boyunca kent genelindeki tüm Haydi Ekmek Büfeleri'nden pidelerini kolaylıkla temin edebilecek. Büyükşehir Belediyesi, hem bütçe dostu fiyat politikası hem de kaliteli üretim anlayışıyla Ramazan sofralarına katkı sunmayı sürdürecek.