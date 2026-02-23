Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan dolayısıyla sürdürdüğü ilçe ziyaretleri kapsamında Arsin'de vatandaşlarla bir araya geldi, hem gönül buluşmaları gerçekleştirdi hem de ilçede devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Ramazan nedeniyle gerçekleştirdiği ilçe ziyaretlerini Arsin'de sürdürdü. Başkan Genç'e programı boyunca Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin ve AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kızıltan eşlik etti.

70 MİLYON LİRALIK SAHİL YATIRIMI

Trabzon Valisi Tahir Şahin ve AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu ile birlikte yapımı tamamlanan Kefeliler Camii'nin açılış törenine katılan Başkan Genç, daha sonra Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı sürdürülen Arsin Sahil Parkı'nda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

200 dönümlük alanda gerçekleştirilecek düzenlemelerle parkın Arsin'e yakışır bir görünüme kavuşacağını belirten Başkan Genç, 70 milyon liralık ihale yapıldığını hatırlatarak şunları söyledi: 'Kırmızı köprümüzden başlamak üzere peyzaj alanları, çocuk kütüphanesi, parklar ve yürüyüş yolları ile Arsin sahilimizi daha modern ve estetik bir görünüme kavuşturacağız. Arsinli hemşehrilerimize bunun sözünü vermiştik. İnşallah kısa sürede tamamlayarak hizmete alacağız. Şimdiden kıymetli hemşehrilerimize hayırlı olsun' dedi.

HATIRLARINI SORUP, TALEPLERİNİ DİNLEDİ

Ardından şehit ailelerini, gazileri ve özel bireyleri evlerinde ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, ilçedeki esnafı da gezerek bol kazançlar diledi. Vatandaşların taleplerini de dinleyen Başkan Genç, Büyükşehir Belediyesi olarak bütün ilçelerin sorunlarını gidermek için yoğun gayret gösterdiklerini belirterek, birlik ve beraberlik mesajları verdi.