Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından, 'Bereketin paylaştıkça çoğalsın Eskişehir' sloganıyla her yıl geleneksel olarak düzenlenen Yerel Tohum Takas Günleri, Seyitgazi, Sivrihisar ve İnönü ilçelerinde gerçekleştirilen dağıtımlarla devam etti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Seyitgazi, Sivrihisar ve İnönü'de yerel tohumlar üreticiler ve vatandaşlarla buluşturuldu.

Etkinliklerde, yerel tohumların korunması, çoğaltılması ve gelecek nesillere aktarılmasının önemi vurgulandı.

Yerel Tohum Takas Günleri ile ilgili konuşan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, 'Yerel tohumlar, bu toprakların kimliğidir. Binlerce yıllık tarım kültürümüzün, doğayla uyumlu üretimin ve gıda egemenliğimizin en güçlü simgesidir. Paylaştıkça çoğalan bereket anlayışıyla düzenlediğimiz Yerel Tohum Takas Günleri, üreticimizin emeğini korurken çocuklarımıza sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek bırakma sorumluluğumuzun da bir ifadesidir.' dedi.

Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, 'Yerel üretimi, tarımsal dayanışmayı ve doğayla uyumlu üretimi destekleyen bu değerli organizasyon için Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ayşe Ünlüce'ye, emeği geçen tüm ekiplerimize ve katkı sunan hemşehrilerimize teşekkür ediyorum.' diye konuştu.

Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci de Büyükşehir Belediyesi ile kırsal kalkınmaya yönelik projelere devam edeceklerini belirterek, 'Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Ayşe Ünlüce olmak üzere tüm emek verenlere teşekkür ederiz.' ifadelerini kullandı.

İnönü'de gerçekleştirilen dağıtımda konuşan CHP İlçe Başkanı Halil Dündar ise uzun yıllardır devam eden tohum takas günlerinin ilçe halkı tarafından beğeniyle karşılandığını vurgulayarak, Başkan Ünlüce ve ekibine teşekkür etti.

Etkinliğe katılan üreticiler ve vatandaşlar, yerel tohumların yeniden paylaşılmasından duydukları memnuniyeti dile getirerek, desteklerinden dolayı Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye teşekkür etti.