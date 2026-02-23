Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin spor ve gençlik yatırımları kapsamında Arifiye'ye kazandıracağı Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi projesinde gün sayıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Arifiye'de gençlerin merakla beklediği Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'nde yüzde 75 seviyesi aşıldı.

Gençlerin sosyalleşeceği, ilgi odağı olacak yüzme havuzu ve gençlik merkezinin yaz sezonuna yetişmesi hedefleniyor.

YÜZDE 75 SEVİYESİNE ULAŞILDI

Bölgede binlerce gencin merakla beklediği, sosyal dokuyu değiştirecek kadar potansiyeli büyük olan projede yüzde 75 seviyesine ulaşıldığı açıklandı. Kapalı havuz projesi, özellikle gençlerin en çok ilgi göstereceği kısımlardan biri olacak.

NE DURUMDA?

4 bin metrekare alan üzerine inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzunda betonarme ve çelik çatı imalatları tamamlandı. Duvar örme işlemleri bitirilen havuz bölümünde dış sıva ve mantolama çalışmaları ise devam ediyor.

KAFE, MÜZİK ATÖLYESİ, ZEKÂ OYUNLARI:

Diğer bir bölüm ise yine gençliğin buluşma noktası olacak bir inovasyon merkezine dönüşecek. Gençlik Merkezi, 500 metrekare alan içinde kitap kafe, güzel sanatlar, müzik atölyesi, akıl ve zekâ oyunları gibi bölümleri kapsayacak.

HEDEF YAZ SEZONU

Çalışmalarda ise kaba bölümlerin tamamı gerçekleşti, ince işçilikler sürüyor. İki farklı kampüs şeklinde inşa edilecek Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'nin yaz sezonuna yetişmesi hedefleniyor.

Büyükşehir, havuz bölümündeki son imalatları da tamamlayarak havuzu kısa sürede hizmete almak istiyor.