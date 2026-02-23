Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın Manyas'a kazandırdığı Kadın Yaşam Merkezi, açıldığı ilk günden itibaren kadınların buluşma noktası oldu.

BALIKESİR (İGFA) - BALMEK kurslarıyla kadın emeğini önceleyen Büyükşehir Belediyesinin Manyas Kadın Yaşam Merkezi'nde psikolojik desteklerden sportif faaliyetlere kadar birçok hizmetten kadınlar ücretsiz olarak faydalanabiliyorlar.

Kadınların toplumsal hayatta daha güçlü yer almalarını sağlamak için önemli bir projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Manyas'ta hizmete açtığı Kadın Yaşam Merkezi ile kadınların sosyalleşmesi için önemli bir adım attı.

Kadınların kendilerini güvenle ifade edebildiği, ihtiyaç duydukları psikolojik ve sportif desteği alabilecekleri merkez; sosyal donatılar, aktivite alanları, psikolojik danışmanlık hizmetleri ve spor alanları gibi kadınların faydalanabileceği alanlara sahip.

BALMEK kurslarıyla il genelinde kadınların yeteneklerini geliştirerek, üretimde yer almalarını destekleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Manyas'taki Kadın Yaşam Merkezi, kadınların da beğenisini kazandı.

Açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi gören merkezde bulunan çocuk oyun alanı ise annelerin keyifle vakit geçirmesine olanak tanıyor.