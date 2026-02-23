Denizli Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan iletişimi güçlendirmek amacıyla kent genelindeki pazaryerlerinde saha çalışmalarını sürdürüyor.

DENİZLİ (İGFA) - Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı tarafından kurulan bilgilendirme stantlarında, belediyenin yürüttüğü hizmet ve projeler vatandaşlara birebir anlatılırken, talep ve şikayetler de yerinde dinlenerek kayıt altına alınıyor.

Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde kapalı pazaryerlerinde vatandaşlarla bir araya geliyor. Gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında altyapı yatırımlarından sosyal projelere, kültürel etkinliklerden desteklere kadar birçok başlıkta kapsamlı bilgilendirme yapılıyor.

Vatandaşların ilettiği öneri, talep ve beklentiler ise sistemli şekilde not alınarak ilgili birimlere raporlanıyor.



ÇOCUKLAR DA UNUTULMUYOR



Pazara aileleriyle gelen çocuklar için de küçük sürprizler hazırlanıyor. Ekipler, miniklere balon hediye ederek etkinliğe renk katıyor. Kurulan stantlarda oluşan samimi ortam, vatandaşların memnuniyetini artırırken belediye ile hemşehriler arasında doğrudan ve sağlıklı bir iletişim zemini oluşturuyor.

Vatandaş odaklı hizmet anlayışı doğrultusunda sürdürülen saha çalışmalarının, önümüzdeki süreçte farklı mahalle ve ilçelerdeki pazaryerlerinde de devam edeceği bildirildi.