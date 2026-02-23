Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Ramazan programı kapsamında Batı Trakya'ya giderek soydaşlarla buluştu.

BURSA (İGFA) - Ramazan Programın ilk durağında Batı Trakya Türklerinin unutulmaz lideri Dr. Sadık Ahmet'i Gümülcine'deki kabri başında anan Başkan Bozbey, aziz hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirtti.

Bozbey, Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa'yı makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlere CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, BALKANTÜRKSİAD Başkanı İskender İskenderoğlu ve Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Hasan Karaömer de eşlik etti.

Bursa'nın fethinin 700. Yılı anısına özel olarak hazırlanan kartpostallar ve pullardan hediye eden Başkan Mustafa Bozbey, Batı Trakya'daki soydaşların dayanışma içinde olmasının memnuniyet verici olduğunu dile getirdi.



Program kapsamında Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal'la da bir araya geldiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Batı Trakya'daki soydaşlarımızla dayanışma içindeyiz. Bursalı hemşehrilerimizi bu anlamlı coğrafyada temsil ediyoruz. Ayrıca Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sayın Sedat Hasan ve İskeçe Müftüsü Mustafa Trampa ile de buluştuk. Batı Trakya'daki soydaşlarımızın manevi değerlerini paylaşmaya, gönül birliğimizi güçlendirmeye devam ediyoruz' dedi.