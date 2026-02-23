Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenen Ramazan Kültür Sanat takvimi, söyleşi, dinleti ve sergilerle kültür sanat dostlarına hitap etmenin yanı sıra çocuk etkinlikleriyle minik sanatseverleri bir araya getiriyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Ramazan kültür sanat takvimi, minik sanatseverlerin ilgiyle takip ettiği 'Müziğin Dünyasına Yolculuk' adlı etkinlikle devam etti. Geleneksel ezgilerin Ramazan'a özgü anlatımla sunulduğu etkinlik hem öğretici hem de eğlenceli içeriğiyle büyük beğeni topladı.

RAMAZAN'A ÖZGÜ ESERLER

Bu kapsamda Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen 'Müziğin Dünyasına Yolculuk' adlı çocuk etkinliği, minik dinleyicilere hem geleneksel ezgileri tanıttı hem de enstrümanların büyülü dünyasına kapı araladı.

Fahrünnisa ve Orçun Güneşer'in ney ve klasik kemençe eşliğinde sahne aldığı program boyunca çocuklara enstrümanların yapısı, sesi ve kültürümüzdeki yeri anlatılırken, Ramazan'a özgü eserler interaktif bir anlatımla sunuldu.

ÖĞRETİCİ VE EĞLENCELİ

Etkinliğe zaman zaman ritimlerle eşlik eden çocuklar keyifli anlar yaşadı. Ramazan ayının manevi atmosferini sanatla buluşturan program hem öğretici hem de eğlenceli içeriğiyle büyük beğeni topladı.