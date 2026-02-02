Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı, Navek Kadınlar 2. Ligi 2. Etap müsabakalarını lider tamamladı.

TRABZON (İGFA) - Türkiye Masa Tenisi Federasyonu 2025-2026 sezonu Navek Kadınlar 2. Ligi 2. Etap müsabakaları tamamlandı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kadın Masa Tenisi Takımı etabı lider tamamladı.

13 takımın mücadele ettiği ligde 11 karşılaşmanın 10'unu kazanarak 21 puana ulaşan Trabzon temsilcisi, sezonun ilk yarısını zirvede kapattı. Elizan Başar, Medine Kaplan ve Aysima Gün'den oluşan kadrosuyla başarılı bir performans sergileyen Trabzon ekibi, ligin 3. etabında oynanacak play-off müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

10-12 Nisan tarihleri arasında Düzce'de gerçekleştirilecek 3. etap play-off karşılaşmaları sonucunda ligi ilk üç sırada tamamlayan takımlar, FEMA Marine 1. Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Klasman grubunda yer alan 7 takımdan son 5 sırayı alan ekipler ise 3. Lig'e düşecek.

GURUR DUYUYORUZ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Kadın Masa Tenisi Takımımızla gurur duyuyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak hedefimiz, kadın sporuna verdiğimiz desteği sahaya yansıtarak başarılı bir grafik çizen takımımızın bir üst lige yükselmesidir. Sporcularımızı ve teknik ekibimizi elde ettikleri bu başarıdan dolayı tebrik ediyor, play-off müsabakalarında kendilerine başarılar diliyoruz' denildi.