Bu galibiyetle ligdeki 17.galibiyetini alan Konya Büyükşehir Belediyespor, puanını 38'e çıkardı.

Karşılaşmaya iyi başlayan Büyükşehir, ilk çeyreği 27-18 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de iyi oyununu sürdüren sarı-siyahlılar soyunma odasına 11 sayı farkla girdi: 46-35. Üçüncü çeyrekte kıran kırana mücadele yaşandı. Konuk takımın maça ortak olmasıyla final periyoduna 58-58'lik beraberlikle girildi. Son periyotta rakibine karşı iyi savunma yapan Büyükşehir taraftarı önünde 77-71'lik skorla kazandı.

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 21. haftası oynanan zorlu mücadelelerle tamamlandı. Konya Büyükşehir Belediyespor, Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde 21. hafta karşılaşmasında iç sahada Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor ile karşı karşıya geldi.

