Bursa Büyükşehir Belediyesi, 23 Mart'ta başlayıp 19 Mayıs'a kadar sürecek Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin tanıtımını yaptı. 18 branşta etkinliklerin yer alacağı festival, 150 bin katılımcıyı hedefliyor. Tanıtımda sporun birleştirici gücüne vurgu yapıldı.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) -Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek 'Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin tanıtım toplantısı, geniş bir katılımla gerçekleştirildi.

Toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy, spor camiası temsilcileri, federasyon yetkilileri, kulüp yöneticileri, sporcular ve basın mensupları katıldı.

Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Rahmi Aksoy, festivalin sporun birleştirici ve iyileştirici gücünü ön plana çıkardığını vurgulayarak, 'Festival sayesinde gençler kötü alışkanlıklardan uzak durmayı öğreniyor, sporun pozitif etkisiyle özgüven kazanıyor' dedi. Bursa'nın 17 ilçesinde sporun hareketlenmesi hedeflenirken, uluslararası katılımların da söz konusu olduğunu gördüklerini ifade eden Müdür Aksoy, 'Bizlere düşen görev İl Müdürlüğü olarak, Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan tesisleri bu organizasyonun hizmetine sunmaktır. İş birliği içerisinde, bu festivali sağlıklı, kazasız ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirmek en önemli sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlıyor, teşekkür ediyorum' dedi.

Bursa Kent Konseyi Başkanı Ertuğrul Aksoy ise, spora, eğitime ve sanata yapılan yatırımların toplumun geleceği için önemli olduğunu belirtti. Başkan Aksoy, festival kapsamında bisiklet ve uçurtma şenliklerinin de düzenleneceğini ifade ederek, etkinliğin kentlilik bilincini güçlendireceğini söyledi.

Bisiklet Çalışma Grubu'nun bisiklet şenliği ve uçurtma şenliği ile bu festivalde aktif olarak yer almasından duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Aksoy, 'Bu yıl ikincisi düzenlenen festivalin, geçen yıl olduğu gibi yine çok başarılı olacağına inanıyoruz. Bu vesileyle başta Daire Başkanı Sayın Gökay Başkanımıza, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin tüm iştiraklerine ve daire başkanlıklarına yürekten teşekkür ediyorum. Kentlilik ve hemşehrilik bilincinin güçlenmesi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için yürüttüğümüz çalışmalarda bizlere verilen güçlü destekleri memnuniyetle görüyoruz. Bursa'da yaşayanların Bursa'da olmaktan ve yaşamaktan mutluluk duymasını artıran bu tür etkinlikleri her zaman desteklediğimizi ve bu çalışmaların içinde aktif olarak yer almaya devam edeceğimizi ifade etmek isterim' diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, festivalin Bursa'nın spor ve kültür alanındaki gücünü gösterdiğini ifade etti.

Geçen yıl ilk kez düzenlenen festivalin 17 ilçede, 17 branşta 5 binden fazla müsabakaya ve 100 bini aşkın katılımcıya ev sahipliği yaptığını anımsatan Bozbey, 'Bursa artık gücünün farkına varmaya başladı. Birleşerek ve bütünleşerek her alanda Türkiye'nin önünde yürüyen, sportif başarılarıyla, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarıyla örnek bir kent olma yolunda önemli adımlar atıyor. Bu nedenle başta Valiliğimiz ve Sayın Valimiz olmak üzere emeği geçen tüm kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İşte Bursalılar, işte Bursa. Bursa'nın güçlü bir bilgi birikimine sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün bu birikimi, her alana yansıtmak için birlikte çalışıyoruz. Akademisyenlerimiz, hocalarımız, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizle bu gücü daha da görünür kılmaya gayret ediyoruz' dedi.

Bu yıl 23 Mart'ta başlayacak ve 19 Mayıs'a kadar sürecek festival, futbol, geleneksel Türk okçuluğu, hentbol, masa tenisi, oryantiring, plaj voleybolu, satranç, sokak basketbolu gibi 18 branşta etkinlikler sunulacağını belirten Başkan Bozbey, Festival kapsamında doğa yürüyüşleri, bisiklet turları ve hız-ekstrem sporlar gibi etkinliklerle her yaştan katılımcının spora ve sağlıklı yaşama teşvik edilmesi hedeflendiğini de söyledi.

Bozbey, festivali sadece bir spor organizasyonu olarak görmediklerini, aynı zamanda dostluğu, kültürel etkileşimi ve uluslararası dayanışmayı güçlendiren bir platform olarak planladıklarını belirterek, hedeflerinin bu yıl 150 bin kişiye ulaşmak olduğunu söyledi.

Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin her geçen yıl büyüyerek kentimizin güçlü bir geleneğine dönüşeceğine yürekten inandığını vurgulayqan Bozbey, sporu hayatın her alanına yaygınlaştırmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, 'Çünkü biliyoruz ki hareket eden Bursa, sağlıklı Bursa'dır. Bu anlamda emeği geçen başta Sayın Valimiz ve Valiliğimiz olmak üzere tüm kurumlarımıza, paydaşlarımıza, antrenörlerimize, hocalarımıza, öğrencilerimize, sporcularımıza ve hemşehrilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bursa Uluslararası Spor Festivali'nin kentimize, ülkemize ve geleceğimiz olan çocuklarımıza ve gençlerimize ilham ve umut olmasını diliyorum' diye konuştu.