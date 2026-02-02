Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya'da düzenlenen açılış programıyla başladı. Üç gün sürecek organizasyonda yaklaşık 1000 sporcu dereceye girmek için mücadele edecek.

KÜTAHYA (İGFA) - Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan Büyükler ve Yıldızlar Salon Puta Türkiye Şampiyonası, Kütahya TOKİ 1000 Kişilik Kapalı Spor Salonu'nda başladı. Üç gün sürecek şampiyonaya 30 ilden, 90 kulüpten yaklaşık 1000 sporcu katılıyor.

Sporcular, 18 metre mesafeden gerçekleştirdikleri sıralama ve eleme atışlarıyla Türkiye şampiyonluğu için yarışıyor. Organizasyon, geleneksel Türk okçuluğunun yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması açısından büyük önem taşıyor.

Şampiyonanın açılış programına Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'nin yanı sıra Kütahya Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Kütahya Milletvekilleri İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir ile il protokolü katıldı. Programda, Türkiye'nin dört bir yanından gelen sporcu ve antrenörlerin Kütahya'da ağırlanmasından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Açılışta yapılan konuşmalarda, geleneksel Türk okçuluğunun kültürel mirasın önemli bir parçası olduğu vurgulanarak, bu tür organizasyonların gençlerin sporla buluşmasına ve millî değerlerle yetişmesine katkı sağladığı ifade edildi.