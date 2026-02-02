TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 3. hafta karşılaşmasında Yunan temsilcisi AEK B.C.'yi ağırlayacak. 3 Şubat Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League 2025-2026 sezonu TOP 16 turunda mücadele veren TOFAŞ, J Grubu 3. hafta karşılaşmasında Yunanistan ekibi AEK B.C.'yi konuk edecek.

Son 16'ya sahasında aldığı Alba Berlin mağlubiyetiyle başlayan ardından geçen hafta Yunanistan deplasmanında Karditsa laponiki'yi yenmeyi başaran Mavi Yeşilliler, taraftarı önünde kazanarak TOP 16'da evindeki ilk galibiyetini almak isterken, Bursa ekibi bu önemli mücadelede basketbol severlerin desteğini bekliyor. Şampiyonlar Ligi'nde normal sezonu F Grubu'nda 5 galibiyet-1 mağlubiyet ile lider tamamlayan AEK B.C. ise son 16'da Karditsa ve Alba Berlin galibiyetleriyle grupta lider durumda.

3 Şubat Salı günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.Bu önemli mücadeleyi Letonya'dan Martins KOZLOVSKIS; Macaristan'dan Péter PRAKSCH ve Letonya'dan Andris AUNKROGERS hakem üçlüsü yönetecek.

Mavi Yeşilliler, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde bu maçın ardından sıradaki maçını 10 Şubat Salı günü deplasmanda Alman temsilcisi Alba Berlin ile yapacak. Bursa ekibi, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 7 Şubat Cumartesi günü saat 13.00'de evinde Mersin Spor Kulübü ile kozlarını paylaşacak.