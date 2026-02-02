Antalya'da Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde oynadığı son dört maçın üçünü kazanarak çıkışa geçti.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'da Muratpaşa Belediyespor, 16'ncı haftada Kuzeyboru Maxipipe Spor ile oynadığı ve büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayı 3-2 kazanarak yükselişinin ilk sinyalini verdi.

Beş set süren maçta setler 26-24, 16-25, 25-18, 20-25 ve 15-13 sonuçlandı.

Ligin 17'uncu haftasında TrendyOtels Manavgat Belediyesi'ne 3-2 kaybeden Antalya temsilcisi, 18'inci haftada yeniden çıkışa geçti. MuratpaşaBelediyespor, sahasında konuk ettiği FDM Yapı Konya Ereğli Belediyesi'ni 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın setleri 25-19, 25-17 ve 25-11 şeklinde tamamlandı. 19'uncu haftada Alfemo Zeren Spor karşısında da etkili bir oyun ortaya koyan Muratpaşa Belediyespor, mücadeleyi 25-19, 25-20 ve 25-19'luk setlerle 3-0 kazanarak son dört maçta üçüncü galibiyetine ulaştı.

Lig maratonunda geride kalan 19 hafta sonunda 17 puana ulaşan Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, ligde 10'uncu sıraya yükselerek düşme hattından uzaklaştı.

Muratpaşa Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, Arabica Coffee House Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nin 20'nci haftasında İlbank'ı konuk edecek.

Antalya temsilcisi, 8 Şubat Pazar günü saat 17.00'de Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda İlbank ile karşı karşıya gelecek.