Türkiye Briç Federasyonu tarafından düzenlenen ve briç camiasının en prestijli organizasyonları arasında yer alan Orhan Ekinci Türkiye Açık Takımlar Briç Şampiyonası, Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde başladı. Şampiyonaya Türkiye'nin dört bir yanından 150 takım ve yaklaşık 800 sporcu katılıyor.

DENİZLİ (İGFA) - EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonanın açılış programına Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Başkanvekili Ali Marım, Genel Sekreter Yardımcısı Onur Yılmaz, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ayşe Sarıkaya, Türkiye Briç Federasyonu Başkan Vekili Aykut Aksu ile çok sayıda sporcu ve davetli katıldı.

'DENİZLİ'Yİ SPORLA, SANATLA VE KÜLTÜRLE ANILAN BİR ŞEHİR HALİNE GETİRMEK İSTİYORUZ'



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu açılış konuşmasında sporun birleştirici gücüne vurgu yaptı. Denizli'nin farklı alanlarda ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmasını önemsediklerini belirten Başkan Çavuşoğlu, 'Şehir dışından gelerek bugün Denizli'de bizlerle olan tüm sporcularımıza hoş geldiniz diyorum. Dostluk, strateji ve ortak aklı temsil eden bu güzel oyunda sizleri kentimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı. Denizli'yi spor, sanat, turizm ve kültürle anılan bir şehir haline getirmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Çavuşoğlu, 'Biz, bu şehirde yaşayan herkesin mutlu olduğu, kimlikleri, inançları ve farklılıkları üzerinden ayrıştırılmadığı bir Denizli hayal ediyoruz. Farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, 'ben' değil 'biz' diyen bir anlayışla yolumuza devam ediyoruz. Bu anlayış, Cumhuriyetimizin kuruluş felsefesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ışığında, Cumhuriyetimize ve ortak geleceğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz' diye konuştu.



ORHAN EKİNCİ UNUTULMADI



Türkiye Briç Federasyonu Başkan Vekili Aykut Aksu da, organizasyona verdikleri destek dolayısıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, 'Bu turnuvayı, briç camiamızın çok kıymetli ismi rahmetli Orhan Ekinci anısına düzenliyoruz. Orhan Ekinci'nin 1979 yılında Lozan'daki Avrupa Şampiyonası ile başlayan milli sporculuk kariyeri, 2008 yılında Pau'da kazanılan Avrupa şampiyonluğu ile taçlanmıştır. Camiamıza kattıkları ve yetiştirdiği sayısız sporcu ile her zaman saygıyla anılacaktır. Kendisine Allah'tan rahmet diliyor, tüm sporcularımıza başarılı ve keyifli bir turnuva temenni ediyorum' dedi. Konuşmaların ardından şampiyona başladı. Turnuva 7 Şubat 2026 Cumartesi günü sona erecek.