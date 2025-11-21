Dünyanın en sevilen oyuncak markası Toys'R'Us®, çocuklar için eğlenceyi, aileler için keyfi bir araya getiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'deki ilk mağazasını açmaya hazırlanan Toys'R'Us Türkiye, geleneksel oyuncak mağazası anlayışını geride bırakarak 'deneyim merkezleri' konseptiyle sektöre yepyeni bir soluk getiriyor.

OYUN, ÖĞRENME VE KEŞİF BİR ARADA

Toys'R'Us Türkiye mağazaları, yalnızca alışveriş noktası değil, çocukların oynayarak öğrendiği, ailelerin birlikte vakit geçirdiği özel alanlar olarak tasarlanıyor.

Her mağazada; Etkileşimli oyun alanları, STEM ve yaratıcılık atölyeleri, Karakter buluşmaları ve temalı etkinlik günleri yer alacak.

Amaç, çocuklara yalnızca oyuncak değil, hayal gücü, keşif ve eğlence dolu bir dünyanın kapısını aralamak.

GEOFFREY'SCAFE: AİLELERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI

Toys'R'Us Türkiye'nin özel konsept mağazalarında yer alacak Geoffrey'sCafe, çocuklara ve ailelere özel olarak tasarlanmış bir sosyal deneyim alanı olacak.

Bu sıcak atmosferde; sağlıklı ve eğlenceli atıştırmalıklar, doğum günü kutlamaları, kurabiye ve pizza süsleme gibi yaratıcı atölyeler, hikâye saatleri ve temalı etkinlikler düzenlenecek.

Geoffrey'sCafe yalnızca bir kafe değil — hayal gücünün beslendiği, anıların paylaşıldığı bir yer olacak.

E-TİCARET VE OMNİ-CHANNEL DENEYİM

Toys'R'Us Türkiye, toysrus.com.tr adresi üzerinden tüm Türkiye'ye ulaşacak.

Marka, mağaza deneyimini dijitalle birleştirerek 'her kanalda aynı Toys'R'Us deneyimi' vizyonunu hayata geçiriyor.

Müşteriler; mağazada gördükleri ürünleri çevrim içi satın alabilecek, online kampanyaları mağazalarda kullanabilecek.

MARKA MESAJLARI

Selcen Armağan, Agnaris Mağazacılık A.Ş. Kurucu Ortağı:

'Toys'R'Us Türkiye olarak, çocukların oyun yoluyla öğrenmesini ve ailelerin birlikte keyifli anılar biriktirmesini destekleyen bir dünya kuruyoruz.'

Özgür Özaktaç, Agnaris Mağazacılık A.Ş. Kurucu Ortağı:

'Yıllardır Gokidy markamızla oyuncakları herkes için erişilebilir kılmak için çalışıyoruz. Toys'R'Us ile artık bu deneyimi bir adım öteye taşıyoruz. Çocukların sadece oyuncakla değil, oyunla, keşifle ve mutlulukla buluştuğu yepyeni bir perakendekültürü başlatıyoruz.'

TOYS'R'US HAKKINDA

70 yılı aşkın süredir dünyanın dört bir yanındaki çocuklara mutluluk getiren Toys'R'Us®, küresel oyuncak perakendeciliğinin lider markalarından biridir.

Markanın ikonik maskotu Geoffrey theGiraffe™, milyonlarca çocuk ve aile tarafından sevilmektedir.

Toys'R'Us® bugün 35 ülkede, 1.500'den fazla mağaza ve e-ticaret operasyonuyla yıllık 2 milyar ABD Dolarını aşan global satış hacmine ulaşmaktadır.

Markanın sahibi olan WHP Global, toplamda 7 milyar ABD Doları'nın üzerinde perakende satışa sahip uluslararası bir marka yönetim grubudur.

AGNARİS MAĞAZACILIK A.Ş. HAKKINDA

Agnaris Mağazacılık A.Ş., Türkiye oyuncak ve çocuk ürünleri sektörünün iki öncü markasını bir araya getirerek kurulmuştur.

Kurucu ortaklardan; Selcen Armağan, Ottonya İnovasyon A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanıdır. Ottonya, 12 yılı aşkın süredir Disney lisanslı ürünler ve kendi markalarıyla çocuk kategorisinde ürün geliştiren, Türkiye'nin en yenilikçi tasarım ve lisans yönetimi şirketlerinden biridir. Disney lisanslı ürünlerin yanısıraFrocx, Lolla's, EduFunBox, CityCode gibi markaları başarıyla yönetmekte; tasarım, Ar-Ge, üretim ve distribüsyon gücüyle sektörde önemli bir yere sahiptir.

Özgür Özaktaç, Özaktaç A.Ş.'nin yönetim kurulu başkanı olup, şirketi ve tescilli Gokidy markasıyla Türkiye'nin en geniş oyuncak dağıtım ağlarından birini yönetmektedir. Özaktaç A.Ş., 10 yılı aşkın süredir oyuncak, kırtasiye, elektronik ürünler gibi farklı kategorilerde hem yurt içinde hem de yurt dışında geniş kitlelere ulaşan, sektörün güçlü ve köklü temsilcilerindendir. Gokidy markası, 'oyuncak herkes içindir' mottosuyla kaliteli ve ulaşılabilir ürünleri, güçlü toptan satış altyapısıyla ülkenin dört bir yanına sunmaktadır.