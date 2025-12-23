Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin ev sahipliğinde Osmangazi Meydanı'nda Bursalıları ağırlayan Yeni Yıl Festivali, ilgi gören anlara kapılarını aralamaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Her gün yeni aktivitelerle Bursalıların eğlence durağı olan Osmangazi Meydanı'ndaki Yeni Yıl Festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar etkinliklerle keyifli anlar yaşarken, Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası verdiği konserle coşkuyu zirveye çıkardı.

Festivalin ikinci haftası geride kalırken, soğuk havaya rağmen Bursalılar, Osmangazi Meydanı'na akın etti. Özellikle çocukların ilgi gösterdiği 'Noel Baba' ve 'Noel Anne' ile yüz boyamalarının yapıldığı festival alanında çocukların yılbaşına özel yeni yıl taçları oluşturduğu atölye çalışması gerçekleştirildi. Miniklerin hünerlerini sergilediği atölye çalışmalarında birbirinden güzel eserler ortaya çıktı.

Bubble Show'un ardından yeni yıl temasıyla bezeli obje boyama atölyesi ile devam eden festivalin akşamında ise Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Orkestrası sahne aldı. Orkestranın Türk müziğinin seçkin şarkılarına yer verdiği konser Bursalılar tarafından yoğun ilgi gördü. Konser esnasında festival alanını dolduran ziyaretçiler doyasıya dans ederek eğlenceli zaman geçirdi.

Gün boyunca farklı aktivite noktalarında da güzel zamanlar geçiren Bursalılar, Osmangazi Belediyesi'ne festival için teşekkür ederek, keyif dolu anlar yaşadıklarını dile getirdi.