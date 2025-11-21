İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 2. Uluslararası Urla Zeytin ve Sanat Festivali'nin açılışında zeytinciliği bilim, turizm ve ihracatla güçlendirecek 5 büyük adımı duyurdu. Başkan Tugay, 'Zeytin, bu kentin hafızasıdır' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Urla Zeytin ve Sanat Festivali, geniş bir katılımla başladı. Binlerce yıllık zeytin kültürünü sanatla buluşturan festival, 23 Kasım'a kadar Urla'nın farklı noktalarında etkinliklerle devam edecek.

Açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Bozcaada Belediye Başkanı Yahya Göztepe, sivil toplum temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TUGAY: 'ZEYTİN SADECE BİR ÜRÜN DEĞİL, BU KENTİN KARAKTERİDİR'

Başkan Tugay, zeytinin İzmir için kültürel ve ekonomik açıdan özel bir yere sahip olduğunu belirterek, zeytinciliği güçlendirmek için 5 stratejik adım açıkladı:

İzmir Zeytin Araştırmaları Enstitüsü Zeytincilik Akademisi İzmir Zeytinyağı Kalite Programı İzmir Zeytin Rotası (turizm entegrasyonu) İzmir Olive Export Hub (ihracat merkezi)

Başkan Tugay, bu adımların İzmir zeytinini dünya sahnesine taşıyacak bütüncül bir dönüşümün başlangıcı olduğunu söyledi.

URLA'NIN ÜRETİM KÜLTÜRÜ VURGULANDI

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan ise, zeytinin bu topraklarda bir meyveden çok daha fazlası olduğunu belirterek, 'Bu kadim kültür sanatla güçlenecek, bilimle büyüyecek' dedi.

Urla Ziraat Odası Başkanı Nurettin Kılınç ise zeytinin barışın ve bilgeliğin sembolü olduğunu ifade ederek üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini söyledi.

YARIŞMALARDA KAZANANLAR BELLİ OLDU

Bu arada düzenlenen yarışmalarda Zeytinyağı Şişesi Yarışması'nde Deniz Alper Gürel birinci olurken, zeytin yarışmasının birincisi ise Cavit Korkmaz oldu.

Festival sergiler, tadımlar, çocuk atölyeleri, söyleşiler, konserler ve uluslararası sanatçı performanslarıyla festival, her yaştan ziyaretçiye zengin bir deneyim sunmayı sürdürüyor.