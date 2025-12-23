Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Köyceğiz Beyobası'nda hayata geçirilen 'Alım Garantili Süs Bitkisi Üretimi Projesi', yerel kalkınma, kooperatifçilik ve kadın emeğini odağına alan örnek bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

MUĞLA (İGFA) - Proje kapsamında S.S. Beyobası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi desteklenerek, üreticilerin emeği belediyenin hizmet kapasitesiyle buluşturuldu. Daha önce süs bitkisi üretimi yapmamış kooperatif ortağıüreticilere verilen kapsamlı eğitimlerle, bölgede profesyonel süs bitkisi üretimine geçiş sağlandı.

Projeden 14'ü kadın olmak üzere toplam 30 üretici doğrudan faydalanırken, üretim sezonu boyunca bölgede yaklaşık 70 kadına iş imkânı yaratıldı. Böylece proje, yalnızca tarımsal üretimi değil, aynı zamanda kadın istihdamını ve yerel ekonomiyi de güçlendirdi.

28 MİLYON ADETLİK DEV ÜRETİM HACMİ

Toplamda 28 milyon adet süs bitkisi üretilirken, bu üretimin 14 milyon adedi Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak kent genelindeki peyzaj çalışmalarında kullanıldı. Alım garantisi sayesinde üreticiler için sürdürülebilir ve güvenli bir gelir modeli oluşturuldu.

Proje kapsamında yalnızca üretim değil, alanın görünürlüğü ve ziyaret edilebilirliği de ele alındı. Sera tabelaları yenilenerek, üretim alanlarının turizm sektörüyle entegrasyonu hedeflendi. Böylece Beyobası'ndakiüretim alanlarının daha dinamik, tanıtıma açık ve ziyaret edilebilir bir yapıya kavuşması amaçlandı. Alım garantisi modeliyle üreticiyi güçlendiren Beyobası Süs Bitkisi Projesi, kooperatifçilik, kadın emeği ve yerel kalkınmayı bir araya getiren örnek projeler arasında yer alıyor.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, projeye ilişkin değerlendirmesinde, 'Beyobası'nda hayata geçirdiğimiz Alım Garantili Süs Bitkisi Projesi, yerel üretimi destekleyen, kooperatifleri güçlendiren ve üreticinin emeğini güvence altına alan önemli bir çalışmadır. Amacımız, üreticimizin güvenle üretim yapabileceği, emeğinin karşılığınıöngörebileceği bir yapı oluşturmaktır. Bu yaklaşımla hem yerel kalkınmaya katkı sunuyor hem de belediyemizin ihtiyaçlarını yerel üreticilerimizden karşılıyoruz. Üretimin desteklendiği, kooperatiflerin güçlendiği bu anlayışı Muğla genelinde yaygınlaştırmayı sürdüreceğiz. Yerelden güçlenen bu modelin, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği artıracağına ve kırsal alanlarda istihdama olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz.' diye konuştu.