AZERBAYCAN (İGFA) - Torun Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Torun, Azerbaycan'da yürütülen yatırım ve iş birliği çalışmaları çerçevesinde ASK Ticaret Merkezi Başkanı Ziya Hajili'yi makamında ziyaret etti. Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ekonomik iş birliklerini güçlendirmeyi hedefleyen görüşme son derece verimli geçti.

Ziyarette, Torun Grup'un Azerbaycan'da planladığı sanayi yatırımları, yapı kimyasalları üretim tesisleri, distribütörlük yapısı, ortak proje olanakları ve ihracat süreçleri detaylı şekilde ele alındı. Her iki taraf, Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin ekonomik alanda daha da sağlam temellere kavuşması gerektiğini vurguladı.

ASK TİCARET MERKEZİ'NDEN TAM DESTEK

Ziya Hajili, Torun Grup'un ülkelerine yatırım yapmasından memnuniyet duyacaklarını belirterek, 'ASK Ticaret Merkezi olarak tüm süreçlerde yanınızdayız. Bürokratik işlemlerden saha çalışmalarına, lojistikten yatırım planlamalarına kadar her konuda destek vermeye hazırız' dedi. Hajili ayrıca Torun Grup'un Türkiye'deki başarısını Azerbaycan'da da göstereceğine inandığını ifade etti.

SERKAN TORUN: AZERBAYCAN BİZİM İÇİN KARDEŞLİK VE ORTAK GELECEK DEMEKTİR

Serkan Torun, gösterilen misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Azerbaycan bizim için sadece bir yatırım coğrafyası değil; dostluğun ve kardeşliğin simgesidir. Ziya Bey'in desteği projelerimize hız ve güven katıyor. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum' dedi. Torun, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin daha da güçleneceğini, Torun Grup'un bölgede hayata geçireceği yatırımların hem istihdama, hem de ekonomiye önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Ziyaret kapsamında teknik ekiplerin kısa sürede bir araya gelmesi, saha incelemelerinin yapılması ve yatırım programının somut adımlarla ilerletilmesi konusunda mutabakata varıldı. Torun Grup'un özellikle yapı kimyasalları ve yalıtım teknolojileri alanındaki projelerinin Azerbaycan'da yeni fırsatlar oluşturması bekleniyor.

Bu ziyaret, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki dostluk ve stratejik iş birliğinin ekonomik alanda da güçlü bir şekilde sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Tarafların ortak vizyonu doğrultusunda önümüzdeki dönemde daha büyük projelerin gündeme gelmesi bekleniyor.