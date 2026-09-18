Bursa Teknik Üniversitesi'nde Filistinli akademisyenler, Gazze'de yükseköğretimin yıkım altında nasıl sürdürüldüğünü anlattı.

BURSA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda 1 Eylül Dünya Barış Günü kapsamında üniversitelerde düzenlenen 'Gazze'de Üniversite Olmak' temalı Bilim Kafe etkinlikleri çerçevesinde, Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) tarafından 'Yükseköğretimin Gazze'deki Durumu' başlıklı program gerçekleştirildi.

BTÜ Bilim İletişimi Ofisi tarafından, Dış İlişkiler Ofisi koordinasyonunda düzenlenen etkinlikte, Filistin ve Gazze'de yaşanan insani dramın üniversiteler ile eğitim hayatı üzerindeki etkileri ele alındı. Program, Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi'nde yapıldı.

Etkinliğe BTÜ Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da katıldı. Programın moderatörlüğünü BTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Burak Çakırca üstlendi.

Dr. Burak Çakırca, 'Gazze'deki Üniversiteler: Savaş Öncesi ve Savaş Sonrası' başlıklı konuşmasında, savaş öncesinde Gazze'de yaklaşık 89 bin öğrencinin üniversite ve kolejlerde eğitim gördüğünü belirtti. Çakırca, savaş sürecinde 63'ten fazla üniversite binası ve kampüsün tamamen ya da kısmen yıkıldığını aktardı. Çakırca'nın verdiği bilgilere göre, Filistin Üniversitesi yüzde 100, El-Aksa Üniversitesi yüzde 90, İsra ve Gazze üniversiteleri ise yüzde 50 oranında yıkıma uğradı.

BİNLERCE ÖĞRENCİ VE AKADEMİSYEN HAYATINI KAYBETTİ

Savaşın yükseköğretim camiası üzerindeki yıkıcı etkilerine de değinen Çakırca, yaklaşık bin 271 üniversite öğrencisinin ve 226'dan fazla akademik ile idari personelin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını söyledi.

Eğitimin, elektronik platformlar, çadırlar ve yerel onarım girişimleriyle ayakta tutulmaya çalışıldığını ifade eden Çakırca, Gazze'de yükseköğretimin olağanüstü koşullar altında sürdürüldüğünü vurguladı.

FİLİSTİNLİ AKADEMİSYENLER YAŞADIKLARI ZORLUKLARI ANLATTI

Etkinliğe Filistin'den çevrimiçi bağlanan Al-Aqsa Üniversitesi akademisyenleri Prof. Dr. Khaled Sosy, Dr. Zaher J. Haddad, Dr. Basam Abo Hashesh ve öğretim görevlisi Ismail A. Abu Hein, Gazze'deki son durumu aktardı.

Akademisyenler, Türk halkına dayanışmaları için teşekkür ederek, soykırım nedeniyle Gazze'de eğitimin tüm kademelerde durma noktasına geldiğini söyledi. Savaş öncesinde Gazze'de yedi üniversite bulunduğunu belirten akademisyenler, bu kurumların büyük ölçüde yıkıldığını, derslerin ise açık alanlarda ve çadırlarda sürdürülmeye çalışıldığını ifade etti.

Filistinli akademisyenler, öğrencilerin derslere ulaşmak için uzun mesafeler yürüdüğünü, ayakkabı gibi temel ihtiyaçlara bile erişimde büyük sıkıntılar yaşadığını anlattı. Tez çalışmalarının çadırlarda sürdürüldüğünü, bombardıman nedeniyle farklı bölgelerde bulunan öğrencilerin tüm zorluklara rağmen eğitimlerine devam etmeye çalıştığını da belirttiler.

BOYKOT VE DESTEK ÇAĞRISI

Programa Bursa'da yaşayan Filistinli sosyolog Dr. Mariam Menawi de katıldı. Menawi, Filistin'deki yaşam koşullarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bölgede yaşanan insani sorunları anlattı. Ayrıca boykotun sürdürülmesi ve Filistin'e destek çağrısında bulundu. Gazze'de yükseköğretimin mevcut durumu ile üniversitelerin maruz kaldığı yıkımın ele alındığı program, soru-cevap bölümünün ardından konuşmacılara teşekkür belgelerinin takdim edilmesi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.