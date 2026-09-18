Ordu Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde sürdürdüğü ulaşım yatırımları kapsamında Aybastı Alacalar Mahallesi Sevdeş bağlantı yolunu beton konforuyla buluşturdu.

ORDU (İGFA) - Yoğun yapılaşmanın bulunduğu bölgede 1.700 metrelik güzergahta çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi ekipleri, vatandaşların yıllardır yaşadığı toz ve çamur kaynaklı ulaşım mağduriyetini giderdi. Yapılan çalışmayla yol, her mevsim daha güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunan modern bir güzergâha dönüştürüldü.

ALTERNATİF ULAŞIM İMKANI SUNUYOR

Bölge ulaşımı açısından önemli bir bağlantı noktası olan Alacalar-Sevdeş yolu, yalnızca mahalle sakinlerine değil, çevre mahallelere de ulaşım kolaylığı sağlıyor. Gölköy karayolundan Kabataş Beylerli ve Aybastı Hisarcık mahallelerine alternatif ulaşım imkânı sunan güzergâh, bölgedeki ulaşım ağının güçlenmesine katkı sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi, Ordu'nun kırsal mahallelerinde ulaşım konforunu artırmak amacıyla yol yatırımlarını sürdürüyor.