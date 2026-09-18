Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan 41G hattı, güney aksında ulaşımı kolaylaştıran yeni yapısıyla vatandaşların günlük yolculuklarına hız ve konfor kazandırıyor. Özellikle indi-bindi sorununa sunduğu çözümle öne çıkan hat, vatandaşlardan tam not alıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların günlük yaşamını doğrudan kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen 41G hattı, 4 Eylül Cuma günü tanıtıldı, 7 Eylül Pazartesi günü de hizmet vermeye başladı. Ulaşımda konfor, hız ve güvenliği ön planda tutan 41G hattı, vatandaşların toplu taşıma kullanımında yaşadığı yolcu alma ve indirme sorunlarına çözüm sunuyor. Yeni hat düzenlemesiyle yolcuların ulaşım süreci kolaylaşırken, günlük yolculuklarda konfor ve memnuniyetin artırılması hedefleniyor. Toplu taşımada yolculuğun yalnızca bir noktadan diğerine ulaşmak olmadığına dikkat çeken uygulama, vatandaşların yaşadığı zaman kaybı ve ulaşım zorluklarını ortadan kaldırıyor.

YENİ SİSTEM İLE YOLCU ALMA-İNDİRME SERBESTLİĞİ

41G sistemi kapsamında aynı güzergâhlarda hizmet veren kooperatif araçları ile UlaşımPark otobüsleri, birbirinden bağımsız şekilde hareket etmek yerine ortak sefer planlaması doğrultusunda tek bir ulaşım sistemi içerisinde çalışmaya başladı. Bölgede hizmet veren hatlarda, yolcu alma ve indirme süreçlerinde yaşanan aksaklıklar, hayata geçirilen yeni düzenlemeyle birlikte sona erdi. Yeni sistem sayesinde yolcular, ihtiyaçlarına uygun hattı seçerek daha konforlu, hızlı ve düzenli bir şekilde seyahat etmeye başladı.

Yeni uygulama, Karamürsel-İzmit güzergâhında seyahat eden vatandaşlara önemli bir kolaylık sağıyor. Yapılan düzenlemeyle birlikte yolcular, artık yalnızca Karamürsel sınırları içerisinde değil; Gölcük, Değirmendere, Ulaşlı ve Halıdere'de de iniş yapabiliyor. Hatların birbiriyle koordineli ve uyumlu şekilde çalışmasıyla toplu ulaşım ağı daha etkin hale getirildi.

Yapılan düzenlemeler sayesinde sefer aralıkları önemli ölçüde kısaltılırken, vatandaşların bekleme süreleri de azaltıldı.