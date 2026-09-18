İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM, yeni eğitim döneminde öğrencilerin ulaşım giderlerine ve günlük yaşam harcamalarında bütçelerine katkı sağlayacak yeni kampanyaları hayata geçiriyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELBİM, yeni eğitim döneminde öğrencilerin yalnızca ulaşım ihtiyaçlarına değil, günlük yaşam giderlerine de destek olmak amacıyla İstanbulkart Plus'a özel yeni kampanyaları öğrencilerle buluşturuyor.

'İstanbulkart'tan Daha da Fazlası' vizyonuyla geliştirilen Öğrenci İstanbulkart Plus, toplu ulaşımda öğrenci tarifesi avantajının yanı sıra fiziksel ve online platformlardaki yeme-içme-giyim, teknoloji harcamalarında da öğrencilerin hayatını kolaylaştıracak. Böylece İstanbulkart Plus, avantajlı dünyasıyla şehir içindeki hareketliliğinin yanı sıra günlük harcamalarında da öğrencilerin yanında olacak.

İşte Öğrenci İstanbulkart Plus Avantajları;Öğrenci İstanbulkart Plus'a kart bedeli ve kargo ücreti yokYeni eğitim döneminde öğrencilerin Öğrenci İstanbulkart Plus'a daha kolay erişebilmesi için 31 Ekim 2026'ya kadar kart bedeli alınmayacak. Buna ek olarak, Öğrenci İstanbulkart Plus başvurularında yıl sonuna kadar ücretsiz kargo imkanı ile öğrenciler kartlarını adreslerine ücretsiz teslim alabilecek.

ULAŞIMDA ÖĞRENCİLERE İADE VE ABONMAN AVANTAJI

Öğrenci İstanbulkart Plus kullanıcılarına yönelik '10 Geç 9 Öde' ulaşım avantajı da devam ediyor. Kampanya kapsamında öğrencilerin toplu ulaşımdaki harcamalarına katkı sağlanırken 10 geçişten birine karşılık gelen tutar iade edilerek ulaşım giderlerinde ek avantaj sunuluyor.

Öğrenci İstanbulkart Plus'a sunulan bu avantajın yanı sıra öğrenci İstanbulkart kullanıcılarına da 31 Ekim 2026'ya kadar İstanbulkart Mobil ve istanbulkart.istanbul üzerinden öğrenci İstanbulkartlara gerçekleştirilen öğrenci abonman yüklemelerinden işlem ücreti alınmıyor. Böylece öğrenciler, yeni eğitim döneminde abonman işlemlerini dijital kanallardan ek işlem ücreti ödemeden gerçekleştirebiliyor.

İstanbulkart Plus ile kafe, restoran ve fast-food noktalarında farklı günlerde, tek seferde yapılan 300 TL ve üzeri her harcamaya 30 TL iade uygulanıyor.

Kampanya kapsamında kullanıcılar 5 ayrı harcamada toplam 150 TL'ye kadar iade kazanabiliyor.