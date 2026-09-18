Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin dar gelirli vatandaşların taşınma maliyetini hafifletmek amacıyla sürdürdüğü 'Taşınma Desteği' ödemeleri hesaplara aktarıldı.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin, artan kira ve nakliye maliyetleri nedeniyle taşınma sürecinde ekonomik zorluk yaşayan dar gelirli vatandaşlara yönelik hayata geçirdiği Taşınma Desteği Projesi devam ediyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığının yürüttüğü uygulama kapsamında, Ağustos 2026 dönemi başvurularını tamamlayan hak sahiplerinin hesaplarına taşınma destekleri yatırıldı.

Denizli il sınırları içerisinde taşınma tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvuru yapılması gereken desteğin yeni dönem müracaatları, www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden veya https://apps.denizli.bel.tr/tasinmadestegibasvuru/ adresi üzerinden alınıyor.



10.000 TL'YE KADAR DESTEK



Denizli il sınırları içerisinde taşınan dar gelirli ailelere yönelik destek için hane gelirinin toplam iki asgari ücreti geçmemesi gerektiği belirtilirken, şartları sağlayan ailelere tek seferlik olmak üzere sisteme yükledikleri fatura tutarı kadar (en fazla 10.000 TL) taşınma desteği sağlanıyor.