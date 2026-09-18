İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü kapsamında hizmet alan bireyler ve yakınlarını Sarısu Kamp Alanı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde uzun yıllardır Alzheimer tanılı bireylere güvenli ve sosyal bir yaşam alanı sunan Alzheimer Yaşam Evi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Sarısu Kamp Alanı'nda gerçekleştirilen buluşmada Yaşam Evi sakinleri ve yakınları doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

Etkinlikte doğanın içerisinde birlikte kahvaltı yapılırken, ardından sabah sporu gerçekleştirildi. Temiz havada yapılan sporun ardından katılımcılar çeşitli açık hava oyunlarıyla eğlenceli vakit geçirdi. Programa İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Nilgün İrteni ve Sosyal Hizmetler Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci de katıldı.

'EKİPLER ÇOK YAKINDAN İLGİLENİYOR'

Etkinliğe katılan hasta yakınları, Alzheimer Yaşam Evi'nde sunulan hizmetlerin hem bireylerin hem de ailelerinin yaşamına önemli katkı sağladığını ifade etti. Annesi Alzheimer Yaşam Evi sakinlerinden olan Aynur Özkan, annesinin yaklaşık bir yıldır demans hastası olduğunu belirterek, 'İzmit Belediyesini sık sık takip ediyordum. Bu hizmeti gördüğüm zaman annemi de getirdim. Ekiplere çok teşekkür ediyorum. Çok yakından ilgileniyorlar' dedi.