Tokat'ta şehir içi özel halk otobüsü şoförü olarak görev yapan Şenel Gürses, hiç gitmediğini söylediği şehirlerden gelen 18 adet HGS cezasına itiraz ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat'ta özel halk otobüsü şoförü olarak çalışan Şenel Gürses, adına kayıtlı aracına farklı şehirlerdeki köprü ve tünellerden geçiş yaptığı iddiasıyla toplam 18 HGS cezası kesildiğini öğrenince hukuki süreç başlattı. Gürses, e-Devlet üzerinden yaptığı sorgulamada İstanbul başta olmak üzere birçok noktadan geçiş yaptığına dair ceza kayıtlarını görünce şaşkınlık yaşadığını ifade etti.

Ceza tarihlerinde aracın kendi evinin önünde park hâlinde olduğunu belirten Gürses, plakasının kopyalanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. İlgili kurumlara sunduğu dilekçede, 2011 model aracının bilgisi dışında yapılan geçişlerde kullanılmış gibi göründüğünü vurgulayan Gürses, gerçek geçişi yapan aracın tespiti için kamera görüntülerinin paylaşılmasını talep etti. Cezaların iptal edilmesini isteyen Gürses, aksi hâlde ciddi bir maddi kayba uğrayacağını söyledi.

Şenel Gürses, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduğunu, ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile HGS işlem merkezine resmi şikâyet dilekçesi gönderdiğini bildirdi. Cezaların faizle birlikte giderek arttığını belirten Gürses, oluşan borcun 'ödenebilir seviyenin üzerine çıktığını' dile getirerek yaşadığı mağduriyetin bir an önce giderilmesini istedi.