Tarım ve Orman Bakanlığı ile TDSYMB arasında imzalanan iki protokol, besilik hayvan ithalatını azaltmayı, üreticiyi modern teknik ve ekipmanlarla desteklemeyi hedefliyor.

Yakup ORAKÇI - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği (TDSYMB) Genel Başkanı İlhan Köten ve Türkiye Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Bülent Tunçun katılımıyla hayvancılık sektörünü yakından ilgilendiren iki önemli protokol imzalandı.

TDSYMB Genel Başkanı İlhan Köten, Tarım ve Orman Bakanlığı ile yapılan anlaşmaların besilik hayvan ithalatını azaltacak, yerli üretimi güçlendirecek tarihi nitelikte adımlar olduğunu vurguladı.

'AMACIMIZ İTHALATI BİTİRMEK, YERLİ MATERYALİ ARTIRMAK'

Köten, imzalanan metinlerin ana hedefini, 'Türkiye'nin besilik materyal ithalatına bağımlılığını sonlandırmak ve üreticinin girdi maliyetlerini düşürerek rekabet gücünü artırmak' sözleriyle özetledi. Özellikle Besilik Materyal Üretiminin Artırılmasına Yönelik Suni Tohumlama Protokolüne dikkat çeken Köten, bu çalışmayla etçi ırk suni tohumlama hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını belirterek, 'Yerli ırklarımızı yüksek verimli etçi ırklarla melezleyerek kaliteli besilik materyal üretimini hızlandıracağız. Hizmetin ülkenin en ücra köşesine ulaşmasını sağlayarak verimliliği artıracağız.' dedi.

YETİŞTİRİCİLERE MODERN EKİPMAN DESTEĞİ

İkinci protokol olan Modernizasyon ve Destek Protokolü kapsamında yetiştiricilerin modern hayvancılık ekipmanlarıyla destekleneceğini söyleyen Köten, bu desteklerin maliyetleri düşürerek verimliliği artırmada kritik rol oynayacağını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, protokollerin hayvancılık sektöründe yeni bir dönemin kapısını araladığını belirterek, 'Bu iş birliği, yerli üretimi en üst seviyeye taşıyacak bir dönüm noktasıdır' dedi. İmzalanan protokollerle, Türkiye'nin hayvancılıkta dışa bağımlılığının azaltılması ve üreticilerin modern tekniklerle desteklenmesi hedefleniyor.