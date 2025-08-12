Tokat Belediyesi’nin “Üretken Belediyecilik” vizyonuyla düzenlediği Mahalle Şenlikleri, çocuklara yaz tatilinde eğlence ve sosyal paylaşım fırsatı sunuyor. Yüz boyama, tiyatro, sinema, palyaço gösterileri ve sürpriz hediyelerle dolu etkinlikler, 42 mahallede 31 Ağustos’a kadar sürecek.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - Tokat Belediyesi, yaz tatilini renklendirmek için başlattığı Mahalle Şenlikleri ile çocuklara unutulmaz anlar yaşatıyor.

Yüz boyama, palyaço gösterileri, balon katlama, ödüllü yarışmalar, çocuk şarkıları konseri, sinema gösterimleri, tiyatro, masal anlatımı ve çeşitli ikramların yer aldığı şenlikler, mahallelerde coşku yaratıyor.

ALTIYÜZEVLER’DE EĞLENCE DOLU ANLAR

Son olarak Altıyüzevler, Güneşli ve Kaşıkçıbağları mahallelerini kapsayan şenlik, Fevzi Çakmak Ortaokulu bahçesinde düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de mahalle dayanışmasının keyfini çıkardı.

BAŞKAN YAZICIOĞLU: “ÇOCUKLARIN GÜLÜMSEMESİ BİZİM MOTİVASYONUMUZ”

Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, şenliklerin çocuklar için moral kaynağı olduğunu vurguladı: “Çocuklarımızın gülümsemesi, mahallelerimizin neşesi bizim en büyük motivasyonumuz. Yaz tatilinde hem eğlenip hem sosyalleşebilecekleri ortamlar sunuyoruz. Yeni eğitim yılı öncesi onlara moral desteği vermek istiyoruz.” Yazıcıoğlu, tüm çocukları ve ailelerini etkinliklere davet etti.

42 MAHALLEDE ŞENLİK COŞKUSU

Topçam, Bahçelievler, Karşıyaka, Altıyüzevler, Güneşli ve Kaşıkçıbağları mahallelerinde gerçekleştirilen şenlikler, Ağustos sonuna kadar 42 mahallede devam edecek. Tokat Belediyesi, mahalle kültürünü güçlendiren bu etkinliklerle yaz tatilini renklendirmeyi sürdürüyor.