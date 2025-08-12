Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, yaz tatilinde öğrencilerin hem öğrenip hem eğlenmesi için düzenlenen yaz kursları ve yaz okullarını ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.KONYA (İGFA) - Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca; Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu, Karatay Yaz Spor Okulları ve bu yıl yaz döneminde ilk kez başlatılan Tabiat Mektebi Yaz Okulu’nu ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

Ziyaretlerine Karatay Gençlik Meclisi Yaz Okulu’ndan başlayan Başkan Hasan Kılca, Kur’an-ı Kerim, ilmihal ve siyer derslerinin yanı sıra Kadim Kudüs, e-spor, sıfır atık, ebru ve öncü şahsiyetler gibi atölye çalışmalarına katılan öğrencilerle sohbet etti. Daha sonra Karatay’ın 12 farklı spor tesisinde voleybol, cimnastik, taekwondo, masa tenisi, satranç, yüzme, futbol, tenis, basketbol ve okçuluk branşlarında eğitim veren Yaz Spor Okulları’nı gezen Başkan Kılca, antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Kılca son olarak, 7-10 yaş arası çocuklara doğayla iç içe bir öğrenme ortamı sunmak amacıyla hayata geçirilen Tabiat Mektebi Yaz Okulu’nu ziyaret etti. Ahşap, mutfak ve çamur atölyeleri, sera eğitimi, oryantiring ve hikâye anlatıcılığı gibi uygulamalı eğitimler alan öğrencilerle bir araya gelen Kılca, bazı etkinliklere de bizzat eşlik etti.

KILCA: EĞİTİM VE EĞLENCEYİ BİR ARADA SUNUYORUZ

Yaz kurslarına gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyetini dile getiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, çocukların yaz tatilini verimli değerlendirmeleri için farklı alanlarda programlar düzenlediklerini aktardı.

Başkan Kılca şunları söyledi: “Çocuklarımızın yaz tatilinde de eğitim ve öğretim görmeleri için kurslar organize ediyoruz. Milli Eğitim Müdürlüğümüzle iş birliği içinde yürüttüğümüz bu faaliyetlerde çocuklarımıza hem eğitim imkânı sunuyor hem de spor, sıfır atık ve güzel sanatlar gibi alanlarda hoşça vakit geçirmelerini sağlıyoruz.”

HASAN KILCA ÖĞRENCİLERİ TEBRİK ETTİ

İki ay süren kurslarda öğrencilerin, eğlenerek öğrendiğini vurgulayan Kılca, “Her şey, geleceğimiz olan çocuklarımız için. Onların eğitim hayatları boyunca her zaman yanlarında olacağız. Spor okullarımız başta olmak üzere birçok branşta devam eden yaz kurslarımız yoğun ilgi görüyor. Katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyor, ailelerine selamlarımı iletiyor ve emek veren hocalarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.