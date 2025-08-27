AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, Tokat-Niksar tüp geçidi, Başçiftlik-Niksar yolu, Niksar-Akkuş bağlantı hattı ve kapalı cezaevi projelerinin ilçeyi bölgenin yükselen merkezi yapacağını açıkladı. Karataş, muhalefetin cezaevi eleştirilerine de sert yanıt verdi.Nurhan İÇMEZ - Tokat Haber / TOKAT (İGFA) - AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, ilçede devam eden projelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Tokat-Niksar tüp geçidi, Başçiftlik-Niksar yolu, Niksar-Akkuş bağlantı hattı ve kapalı cezaevi tesisi, ilçenin ekonomik ve lojistik potansiyelini artıracak.

TÜP GEÇİT VE YOL PROJELERİ HIZLA İLERLİYOR

Tokat-Niksar yolundaki tüp geçit çalışmalarının yüzde 80, Başçiftlik-Niksar yolunun ise yüzde 85 oranında tamamlandığını belirten Karataş, “Tüp geçit, Tokat ile Niksar arasında güvenli ve hızlı ulaşım sağlayacak. Başçiftlik-Niksar yolu ise bölgedeki ekonomik ilişkileri güçlendirecek” dedi.

Niksar-Akkuş yolunun ihalesinin bu yıl yapılacağını vurgulayan Karataş, bu yolun Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayarak Niksar’ı ticaret merkezi haline getireceğini ifade etti.

KAPALI CEZAEVİ: 1 MİLYAR TL’LİK YATIRIM

70 dönüm üzerine kurulacak kapalı cezaevi tesisinin 1 milyar TL değerinde olduğunu ve 200-300 kişiye istihdam sağlayacağını söyleyen Başkan Karataş, “Bu tesis, tarıma dayalı üretimle hükümlülere ve bölgeye katkı sunacak. Doktor, psikolog ve memurlarla ekonomik canlılık yaratacak” dedi.

Bu arada muhalefetin “Niksar’ın geleceğini karartacak” eleştirilerine yanıt veren AK Parti Niksar İlçe Başkanı Akif Karataş, “Türkiye’nin ilk tarım cezaevi 1945’te Dalaman’da kuruldu. Cezaevi, iş ve üretim getiren bir yatırımdır. Muhalefetin popülist söylemleri gerçeklerden uzak” diyerek birlik çağrısı yaptı. Başkan Karataş, “Bu projeler tamamlandığında Niksar, lojistik ve ekonomik açıdan bölgesel bir merkez olacak. Halkımızın yaşam kalitesi artacak” diyerek sözlerini tamamladı.