Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bilimi toplumun tüm kesimleriyle buluşturmak ve gençlere daha fazla sevdirmek amacıyla düzenlediği ‘MobilFest 2025', Karacabey’de vatandaşları eğlence dolu bir bilim yolculuğuna çıkardı.BURSA (İGFA) - Bursa’nın tarihi ve kültürel zenginlikleri, coğrafi güzellikleri ve gelişmiş sanayisinin yanında teknolojiye ve bilime değer veren kimliğiyle de anılmasını hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bilim dolu bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

Bilim Teknoloji Merkezi ev sahipliğinde düzenlenen ‘MobilFest 2025’in son durağı, Karacabey Kültür Parkı oldu.

Her yaştan insanın büyük ilgi gösterdiği festival, Çalgıcı Mektebi Orkestrası konseriyle başladı.

Bilim gösterisi, roket yapım atölyesi, ödüllü bilgi yarışması, konserler ve aile etkinliklerinin yapıldığı gecede, katılımcılar bilim dolu bir deneyim yaşadı.

Çok eğlendiklerini ve güzel bir gün geçirdiklerini dile getiren vatandaşlar, Başkan Mustafa Bozbey’e ve Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.