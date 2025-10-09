TOGG, Avrupa'nın en güvenli 3 otomobilinden ikisi olan T10X ve T10F modellerini Almanya'ya gönderdi. Yerli elektrikli araçların ihracatı, Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yükselişini simgeledi.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil markası TOGG, sosyal medya hesabından Avrupa'nın en güvenli araçlarından T10X ve T10F modellerinin Almanya'ya doğru yola çıktığını duyurdu.

Paylaşımda, 'Avrupa'nın en güvenli 3 aracından ikisi olan TOGG T10X ve T10F Almanya'ya doğru yola çıktı. Bu gurur hepimizin,' ifadelerine yer verildi. Video, araçların sevkiyatının coşkulu anlarını yansıtırken, TOGG'un küresel arenadaki iddiasını bir kez daha ortaya koydu.

https://twitter.com/Togg2022/status/1975960273518506242

TÜRKİYE'DEN AVRUPA'YA GURUR ANI

TOGG T10X ve T10F, Euro NCAP testlerinde 5 yıldız alarak Avrupa'nın en güvenli elektrikli araçları arasında yer aldı.

İhracat, TOGG'un Bursa'daki üretim tesislerinden yola çıkarak Türkiye'nin otomotiv ihracatındaki başarısını simgeledi. 1960'larda Almanya'ya işçi gönderen Türkiye'nin, bugün yerli araç ihraç etmesi, paylaşımlarda sıkça vurgulandı.