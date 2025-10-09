Bunlar da ilginizi çekebilir

Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesiyle seferlerin de normale döneceğini belirtti.

İptal edilen seferler şöyle sıralandı:

Resmi internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 9 Ekim Perşembe günü planlanan bazı seferlerin kötü hava şartları dolayısıyla gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

BURSA (İGFA) - Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle 6 seferini iptal etti.

BUDO, olumsuz hava şartları nedeniyle bugün gerçekleştireceği 6 deniz otobüsü seferini iptal etti. İptal edilen seferler arasında Bursa-Mudanya, Armutlu ve İstanbul-Eminönü/Sirkeci hatları bulunuyor. Seferler, hava koşulları düzelince normale dönecek.

