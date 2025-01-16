TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. tur K Grubu 4. hafta karşılaşmasında Yunanistan deplasmanında Maroussi BC’yi 74-77’lik skorla mağlup ederek gruptaki 3. galibiyetine imza attı.BURSA (İGFA) -2024-2025 Sezonunda ülkemizi Avrupa kupalarında FIBA Europe Cup’ta temsil eden ve kupada final hedefleyen TOFAŞ Basketbol Takımı, son 16 turu 4. hafta mücadelesinde Yunanistan temsilcisi Maroussi Basketball Club’a konuk oldu.

Maroussi Saint Thomas Indoor Hall’de oynanan maça Özgür Cengiz, Marcquise Reed, J.J. O'Brien, Yiğitcan Saybir, Anzejs Pasecniks beşiyle başlayan Mavi Yeşilliler, ilk basketini Anzejs Pasecniks ile buldu. Marcquise Reed ve Kris Bankston’n sayıları sonrası Özgür Cengiz’in üçlüğüyle 3. dakikada 6-9 öne geçen Bursa ekibi, Marcquise Reed‘in sayıları sonrası Matthieu Gauzin‘in basketiyle 8. dakikada skoru 16-18 yapsa da ilk çeyreği 21-20 geride kapattı.

İkinci periyod karşılıklı sayılarla başlarken, TOFAŞ Basketbol Takımı; rakip sayılarına Uros Trifunovic ve Kris Bankston ile karşılık verdi. Berk Demir’in üçlüğü sonrası Kris Bankston’ın serbest atış sayılarıyla 13. dakikada skoru 26-29’a taşıyan Mavi Yeşilli takım, J.J. O'Brien ve Marcquise Reed ikilisini basketleriyle 17.50’de farkı 4’e (39-43) çıkardı. Ancak çeyrek sonunda rakibin 8-0’lık serisine engel olamayan Bursa temsilcisi, soyunma odasına Marcus Keene’nin son saniye üçlüğüyle 47-43 geride girdi.

Üçüncü periyoda serbest atış sayılarıyla başlayan TOFAŞ, Kris Bankston’ın basketi sonrası Marcquise Reed’in üçlüğüyle 23. dakikada durumu 50-50 eşitledi. Maroussi sayıları sonrası Marcquise Reed ile bir üçlük daha bulan Mavi Yeşilliler, Kris Bankston’ın faul çizgisinden bulduğu sayılarla 26. dakikaya girerken 54-55 yeniden öne geçti.

Son çeyreğine 57-57 eşitlikle girilen karşılaşmanın dördüncü periyoduna ev sahibi takım Marcus Keene’nin üçlüğüyle başlarken TOFAŞ Basketbol Takımı; Tolga Geçim, J.J. O'Brien ve Kris Bankston’ın basketleriyle bitime 5.39 kala 62-64 üstünlüğü sağladı. Rakip sayılarına Marcquise Reed’in basketleriyle karşılık veren Bursa ekibi, son dakikasına 71-71 eşitlikle girilen karşılaşmada Marcquise Reed’in serbest atış sayılarıyla 31 saniye kala 71-73 yeniden öne geçti. Son bölümde Uros Trifunovic’in elinden sayılar bulan TOFAŞ, parkeden 74-77 galip ayrıldı.

Atina deplasmanında TOFAŞ’ta Marcquise Reed 32 sayıyla takımın bu maçtaki en skorer ismi olurken; Kris Bankston 15 sayı; J.J. O'Brien 11 sayıyla katkı verdi. Sakatlığı nedeniyle 3 haftadır parkelerden uzak kalan Alex Perez de bu mücadeleyle birlikte yeniden formasına kavuştu.

TOFAŞ Basketbol Takımı, FIBA Europe Cup 2. tur K Grubu’nda sıradaki maçını 29 Ocak Çarşamba günü sahasında FC Porto ile oynayacak.

Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’ndaki bu mücadele saat 20.00’de başlayacak. Mavi Yeşilliler, Türkiye Basketbol Süper Ligi 15. Haftasında ise 19 Ocak Pazar günü saat 18.00’de deplasmanda Karşıyaka ile kozlarını paylaşacak.