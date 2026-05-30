Bursa'da Osmangazi Belediyespor Kulübü'nün başarılı badminton sporcuları Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, Bulgaristan'da düzenlenen U19 VICTOR Bulgarian Junior Open Turnuvası'nda elde ettikleri derecelerle hem kulüplerini hem de Türk badmintonunu uluslararası arenada başarıyla temsil etti.

BURSA (İGFA) -18 farklı ülkeden 145 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen ve Avrupa gençler badmintonunun önemli organizasyonları arasında gösterilen U19 VICTOR Bulgarian Junior Open Turnuvası, genç sporcuların kıyasıya mücadelelerine sahne oldu. Turnuvada Osmangazi Belediyespor'un milli sporcuları Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, gösterdikleri üstün performanslarla dikkatleri üzerine çekerek önemli başarılara imza attı.

TEK KADINLARDA ELİFNUR DEMİR'DEN GÜMÜŞ MADALYA

Turnuvanın Tek Kadınlar kategorisinde mücadele eden Osmangazi Belediyesporlu sporcu Elifnur Demir, organizasyon boyunca ortaya koyduğu başarılı performansla finale kadar yükselmeyi başardı. Rakiplerini birer birer geride bırakarak adını final müsabakasına yazdıran genç sporcu, şampiyonluk mücadelesinde Çin Taipei'li rakibiyle karşı karşıya geldi. Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında ilk seti 16-21 kaybeden Elifnur Demir, ikinci sette ortaya koyduğu etkili oyunla rakibini 21-17 mağlup ederek maçı karar setine taşıdı. Final setinde de son ana kadar mücadeleyi bırakmayan başarılı sporcu, seti 16-21 kaybederek turnuvayı ikinci sırada tamamladı. Elde ettiği bu sonuçla gümüş madalyanın sahibi olan Elifnur Demir, uluslararası düzeyde önemli bir başarıya imza attı.

ÇİFT KADINLARA OSMANGAZİ BELEDİYESPOR DAMGASI

Turnuvanın Çift Kadınlar kategorisinde ise Osmangazi Belediyesporlu sporcular Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu birlikte mücadele etti. Turnuva boyunca uyumlu oyunları, yüksek mücadele güçleri ve başarılı performanslarıyla dikkat çeken ikili, rakiplerini geride bırakarak finale yükselme başarısı gösterdi. Final müsabakasında da büyük bir mücadele ortaya koyan Osmangazi Belediyesporlu sporcular, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazandı. Böylece Elifnur Demir turnuvayı iki ayrı kategoride final oynayarak çifte başarıyla tamamlarken, Zeynep Berre Ocakoğlu da uluslararası düzeyde önemli bir derece elde ederek kariyerine değerli bir başarı daha ekledi.

Osmangazi Belediyespor Kulübü, Bulgaristan'da elde edilen bu önemli başarılarla uluslararası spor platformlarında adından söz ettirmeye devam ederken, Türk badmintonunun geleceği adına umut veren performanslar sergileyen Elifnur Demir ve Zeynep Berre Ocakoğlu, gösterdikleri azim, disiplin ve mücadele ruhuyla Türkiye'nin gururu oldu.