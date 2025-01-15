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Organizasyon öncesi sporcusuna başarılar dileyen Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, “24-26 Ocak tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarına katılacak karate sporcumuz Zümra Rezzan İm’e başarılar diliyor, ülkemizi ve şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Aldığı birçok başarılı sonuçla Sakarya’nın gururu olan Rezzan, Fransa’da Türk Bayrağı’nı dalgalandırarak ülkesine ve şehrine altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

24-26 Ocak tarihlerinde Fransa’da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakaları için hazırlıklarını sürdüren başarılı sporcu,Milli takımın Kocaeli’ndeki hazırlık kampına katıldı.

Sakaryalı başarılı karate sporcusu Zümra Rezzan İm, 24-26 Ocak’ta Fransa’da düzenlenecek Karate 1 Premier Lig müsabakalarında Türk Bayrağı’nı dalgalandıracak. SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü karate sporcusu Zümra Rezzan İm, kariyer yolculuğunda önemli bir organizasyona daha katılacak.