Mesut IŞIK / NEVŞEHİR (İGFA) - Kapadokya'da Bi'Yoga Fest, 19-21 Haziran tarihlerinde Nevşehir'in Mustafapaşa bölgesinde gerçekleştirilecek. Festival, yoga, mindfulness, nefes terapileri, somatik deneyimler, sanat çalışmaları ve canlı müzik etkinlikleriyle katılımcıları Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde buluşturacak.

Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek etkinlik, Hindistan Ankara Büyükelçiliği ve Kapadokya Alan Başkanlığı destekleriyle gerçekleştirilecek. Festival aynı zamanda Uluslararası Yoga Günü kutlamalarına da ev sahipliği yapacak.

Program kapsamında gün doğumunda balon manzarası eşliğinde yoga seansları, vadi yürüyüşleri, meditasyon uygulamaları, sanat terapileri ve farklı disiplinlerden eğitmenlerin atölyeleri yer alacak. Katılımcılar festivale hem konaklamalı hem de günübirlik olarak katılabilecek.

'KAPADOKYA'NIN RUHUYLA BÜTÜNLEŞEN BİR FESTİVAL'

Kapadokya'da Bi'Yoga'nın kurucusu Sinem Sak, festivalin yalnızca bir yoga etkinliği olmadığını belirterek, katılımcıların kendileriyle yeniden bağ kurabilecekleri bütünsel bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi. Sak, Kapadokya'nın doğal ve tarihi dokusunun festivalin ruhunu beslediğini ifade ederek, Türkiye'nin farklı şehirlerinden ve yurt dışından gelecek eğitmenler ile sanatçıların çok katmanlı bir deneyim sunacağını kaydetti.

ULUSLARARASI YOGA GÜNÜ KUTLANACAK

Festival kapsamında vadilerde gün doğumu yoga pratikleri, nefes çalışmaları, somatik hareket deneyimleri, sanat terapisi uygulamaları, canlı müzik performansları ve köy keşif turları düzenlenecek.

Etkinliğin son günü olan 21 Haziran'da, Uluslararası Yoga Günü'ne özel program gerçekleştirilecek. Saklıvadi'de yapılacak toplu yoga pratiği, DJ performansı ve kahve partisiyle festival sona erecek.

Organizatörler, etkinliğin Kapadokya'yı kültür, sanat ve bütünsel yaşam alanında uluslararası ölçekte önemli bir buluşma noktası haline getirmesine katkı sunmasını hedefliyor.