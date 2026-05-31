Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada yayılan 'TFF maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı' iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Merkez, İstiklal Marşı'nın okunmasına ilişkin uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadığını duyurdu.

ANKARA (İGFA) - Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan 'Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı' yönündeki paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

DMM tarafından yapılan açıklamada, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğu belirtilerek, TFF'nin aldığı kararın İstiklal Marşı'nın okunmasıyla hiçbir ilgisinin bulunmadığı ifade edildi. Açıklamada, maçlardan önce İstiklal Marşı'nın okunması uygulamasının TFF talimatlarında yer aldığı şekliyle devam ettiği ve bu konuda herhangi bir değişikliğe gidilmediği vurgulandı.

Düzenlemenin yalnızca maç öncesi seremoni kapsamında ve ısınma sırasında sahaya pankartla çıkılması uygulamasının kaldırılmasına yönelik olduğu belirtilen açıklamada, kararın UEFA ve FIFA tarafından uygulanan küresel stadyum ve maç operasyon standartlarına uyum amacıyla alındığı kaydedildi. Ayrıca kulüpler ve futbolculardan gelen taleplerin de değerlendirmeye alındığı aktarıldı.

DMM, toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamuoyunda yanlış algı oluşturmayı hedefleyen manipülatif paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.