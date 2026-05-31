Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde Düzce'de kongre üyeleri ve delegelerle bir araya geldi. Yıldırım, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak seçimde destek istedi.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kuruluna günler kala başkan adayı Aziz Yıldırım, Düzce'de kongre üyeleri ve delegelerle buluştu.

Kentte taraftarlar ve üyeler tarafından karşılanan Yıldırım, yaptığı konuşmada kulübün içinde bulunduğu süreci değerlendirdi. Fenerbahçe'nin yeniden başarıya ulaşabilmesi için birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, 'İnşallah hep beraber bu kötü gidişi durdurmak için mücadele edeceğiz. Hepimiz birlik ve beraberlik içinde olmalıyız. Sizden beklentimiz bu. Haftaya pazar günü gelin ve oylarınızı kullanın' dedi.

Düzce'nin hayatında özel bir yere sahip olduğunu belirten Yıldırım, çocukluk yıllarının bölgede geçtiğini ifade ederek, Topuk Yaylası Tesisleri'ni de bu bağ nedeniyle Fenerbahçe'ye kazandırdığını söyledi.

Toplantıda söz alan yönetim kurulu üyesi adayı Mahmut Uslu ise kulübün yeniden şampiyonluk hedefi doğrultusunda hareket edeceğini belirtti. Uzun süredir şampiyonluk hasreti yaşadıklarını dile getiren Uslu, yeni dönemde bu tabloyu değiştirmeyi amaçladıklarını kaydetti. Uslu ayrıca, 2015 yılında Fenerbahçe takım otobüsüne yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırı olayına ilişkin davanın yeniden gündeme gelmesini değerlendirdi. Olayın aydınlatılmasının camiaya karşı bir sorumluluk olduğunu ifade eden Uslu, dosyanın yeniden açılmasının önemli bir gelişme olduğunu söyledi.

Yeni sezon planlamalarına da değinen Uslu, sarı-lacivertli takımın hazırlık kampını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası Tesisleri'nde yapmasının planlandığını, teknik direktör ve kadro yapılanmasına ilişkin çalışmaların ise sürdüğünü belirtti.